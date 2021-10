Nejpodrobnější mapa čínských peněz: 42 zemí světa je zadluženo v Pekingu víc, než se vědělo

Zadlužení 165 zemí, které v tomto tisíciletí přijaly čínské peníze, je podstatně větší, než se dosud vědělo, stejně jako jsou větší potíže rozvojových projektů. Stamiliardové dluhy navíc chybějí v mezinárodních dozorčích záznamech a 42 zemí dluží Číně ve výši přes 10 % svého HDP – tolik hlavní závěry zatím nejdetailnější mapy čínských investic a rozvojové pomoci. Zkoumá skoro bilion dolarů, vznikala roky a musela prolamovat bariéry utajení. Teď mění pohled na to, co o čínských penězích ve světě víme. A může být užitečná i G7 a Evropské unii.

Uplynulo už dvacet dva let od roku, kdy vedení Čínské lidové republiky, tehdy ještě v čele s Ťiang Ce-minem, vyhlásilo svoji strategii mezinárodně známou jako Go out a čínsky jako Cou-čchu-čchü. Znamená to víceméně totéž: Vyražte do světa!

Dva roky před vstupem ČLR do Světové obchodní organizace tak Peking vyzval tehdy už bující čínské podniky (včetně státních) a firmy, aby své peníze nenechávaly jenom v Číně a poslaly je na zkušenou za hranice. Zahraniční investice – a také rozvojová pomoc – se měly stát významným nástrojem, jak podpořit vzestup Číny na mezinárodním i domácím poli.

Nástroj se zprvu rozvíjel pomalu, ale rychle nabral na obrátkách. Zlomem, který pak jeho sílu popohnal na ještě vyšší úroveň, se stal