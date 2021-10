Letos se uchází o poslanecké křeslo 1664 žen, tedy téměř 32 procent ze všech kandidátů, což je nejvíc za posledních třicet let. Nejčastěji jsou ale na nevolitelných místech, takže ani natolik velký počet není zárukou, že jich bude víc ve Sněmovně. Změnit to chce iniciativa Zakroužkuj ženu.

Kandiduje nejvíc žen za třicet let, trpí ale „syndromem pátého místa“

Ve zhruba minutovém videu stojí v nejznámější brněnské ulici Česká jihomoravský hejtman Jan Grolich a radní městské části Brno-střed Marie Jílková (oba KDU-ČSL), která kandiduje do Sněmovny na desátém místě koalice Spolu. Hejtman ve spotu zve lidi k volbám a představuje kolegyni.

„Budou volby a tady Maruška Jílková je na kandidátce jenom proto, že je žena!“ deklamuje Grolich.

„Ty vo*e!“ reaguje popuzeně Jílková na jeho slova.

Hejtman to zkouší znovu: „Budou volby a tady Maruška Jílková je žena. A věnuje se tomu už od svého dětství!“ Jílková s nešťastným povzdechem odchází ze záběru.

„Budou volby a toto je Marie Jílková. Má krátké vlasy, ale nenechte se zmást, je to žena!“ zkouší to potřetí Grolich. Bez úspěchu. „Tohle se nedá, fakt, já to natočím radši s Bělobrádkem,“ nespokojeně říká radní.

Ani poslední Grolichův pokus se ale nevydaří. „Marie Jílková. Kandiduje v Brně do Parlamentu. Na Brno dobrý a na ženskou taky!“ nedokáže hejtman zadržet smích před puštěnou kamerou. Jílková stojí nešťastně opodál. „To má tolik významů, že vlastně jeden neví, co si z toho vybrat,“ kroutí bezradně hlavou na konci.

Hravý předvolební klip, který v kampani natočili dva představitelé mladší lidovecké generace, si otevřeně utahuje ze stereotypů spojených se ženami v politice. Například narážka na bývalého předsedu strany