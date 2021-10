Notes: Texty podle hvězd, Česko podle Babiše

Kdy by nechtěl vědět, co přinese budoucnost? U té dlouhodobé těžko předvídat. Zato, co přinese pátek večer a víkend, vám umíme předpovědět zcela přesně – spoustu dobrého čtení. Tak se pohodlně usaďte, najděte si své znamení – a pokud by vám náhodou nesedělo, vyberte si kterékoliv jiné. Dnešním článkovým horoskopem vás v Notesu provede Eva Mošpanová.

Váhy

Váháte nad tím, jakou stopu zanechal v české politice Andrej Babiš? Budíte se v noci ze spaní s pocitem, že to není jen o číslech, ale změnilo se i něco jiného. Už to téměř máte, a ne a ne to uchopit? Vaše problémy se brzy vyřeší po tom, co si přečtete rozsáhlou esej Jana Wirnitzera o tom, jak Andrej Babiš změnil Česko. Za to, že vám přinese klidnější spaní, ale neručíme.

Štír

Pokud jste členem polské vlády (vítáme vás u čtení českého Notesu), budete v těchto dnech tasit ostny. Jak popisuje Markéta Boubínová, situace na polsko-běloruské hranici se vyostřuje, satelitní snímky ukazují zatlačování migrantů přes hranice a polští ministři vnitra a obrany mávají fotografií pohlavního styku s krávou.

Střelec

Pokud chcete střílet, mějte nabito. Na tento problém totiž narazil státní zástupce, který chtěl obvinit ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) v kauze dotací od CzechTourismu. Lukáš Prchal v textu popisuje, proč přesně žalobce nemohl Dostálovou obvinit a co mu chybělo.

Kozoroh

Výrazný kozoroh možná v příštích volbách změní maďarskou politiku. Klára Dobrevová (opravdu narozená v tomto znamení), poslankyně Evropského parlamentu, se stala nečekanou vítězkou opozičních primárek v Maďarsku a mohla by se stát vyzývatelkou Viktora Orbána. K tomu ale ještě vede dlouhá cesta, kterou popisuje Zoltán Szalay.

Vodnář

Je voda vaším živlem? Už brzy potkáte vysokého tmavovlasého cizince, který vám o ní řekne vše podstatné. Stačí kliknout na rozhovor Lenky Vrtiškové Nejezchlebové s hydrobiologem Adamem Petruskem. Dozvíte se z něj, proč jsou průhledná zahradní jezírka mrtvá, co se odehrává v kalužích a co se stane, když akvarista vypustí do přírody raka, který se dokáže „naklonovat“.

Ryby

Líbilo by se vám, kdyby vaší kritici mlčeli jako ryby? Nu, vyhazováním je z parníků to nejspíše nepůjde. Své o tom ví Andrej Babiš, když v pátek nechal vykázat reportéry týdeníku Respekt z akce na parníku, které se mohl zúčastnit každý. Pokud chcete zjistit, jak to nedělat, přečtěte si text Lukáše Prchala o aktuální snaze premiéra umlčet ty, kteří nemají mlčení v popisu práce.

Beran

Tvrdošíjně trváte na tom, že jakákoliv migrace je cesta do pekla a města se zónami bez aut nemohou existovat? Začtěte se do glosy Jany Ustohalové podnícené čerstvými zážitky z Itálie a možná zjistíte, že věci mohou vypadat i jinak.

Býk

Pokud máte dlouhodobě pocit, že makáte jako vůl, pořád ale nevyděláváte tolik jako v Německu, je načase hledat, kde se stala chyba. Důvody i cesty, jak z toho ven, vám vysvětlí Jan Úšela v textu nazvaném Česko přestává být montovnou. Důležité vlastnosti inovačních lídrů mu ale chybí. Stručně – potřebujeme inovace. A nejsme na špatné cestě k nim, máme ale ještě co dohánět.

Blíženci

Máte pocit, že jste si se svou stranou nikdy nebyli bližší, rozumíte si více než v předchozích volbách a všichni vám slibují více školek a samé výhody? Hvězdy z think-tanku IDEA říkají: pozor. Ne každý slib se totiž musí vyplnit a jak odborníci varují, strany letos sice nabízí více slibů pro rodiny v programech, ale jen velmi málo konkrétních řešení a kroků. Více zjistíte v textu autorky Notesu Mnoho slov o školkách, žádné konkrétní plány. Odborníci hodnotí rodinnou politiku v programech stran.

Rak

Máte někdy pocit, že se vracíte zpátky v čase? V tom případě nenavštěvujte v nejbližší době dálnici D1. I přesto, že jí v sobotu po osmileté rekonstrukci slavnostně uvedou do provozu ministr dopravy Karel Havlíček a premiér Andrej Babiš, stavební stroje se na ni budou vracet v dalších měsících i nadále. Pěkně pozpátku jako před otevřením. Více se dozvíte v textu Michala Tomeše „Do víkendu zmizíme ze silnice, hotovo ale není“. Babiš s Havlíčkem otevřou D1, pak se bude opravovat dál.

Lev

Chodíte jako lev po obýváku a nevíte, co s načatým večerem? Zaposlouchejte se do zvuků přírody a ptáčků (opravdu to tam je) v novém dílu Studia N nebo si nechte poradit, na co se dívat na streamovacích službách. Lví hlad po kultuře uspokojí nové série populárních seriálů, ruský akční velkofilm i divoké reality show.

Panna

Jsou podle vás ženy něžné panny, vhodné více k vyšívání než pro politiku? Už brzy můžete narazit na protiargument, když si přečtete shrnutí pražské předvolební debaty České televize. Jak napovídá už titulek textu Maláčová ovládla pražskou debatu, Richterová vysvětlovala „blbej fór, který se fakt nepovedl“, ženy političky v ničem nezaostávaly za svými mužskými partnery. A došlo i na velice rázná slova.