Jací lidé věří ANO a co je pro ně důležité? Přinášíme příběhy i data

Víc než polovina voličů ANO je starších 60 let, čtyřem pětinám je nad pětačtyřicet. Jako důležitá témata vnímají migraci nebo zdraví a premiérovi jsou často věrní. Vyplývá to z exkluzivních dat agentury Median, která má Deník N k dispozici. Ta výzkumníkům umožnila vytvořit i jakýsi psychologický profil voliče, který nyní vládní hnutí podporuje.

Šestašedesátiletý Martin celoživotně učí, nyní na policejním středisku ve východních Čechách. Politika mu nikdy nebyla lhostejná – na Facebooku se k ní často vyjadřuje, třeba ve skupině ‚Přátelé, kterým se líbí Andrej Babiš‘, v níž se sdružuje asi 16 tisíc lidí.

„Mně se líbí, že když se něco děje, řeší to hned,“ hodnotí premiéra. „Vadí mi, že se proti němu takto boxuje, protože od revoluce udělal pro lidi absolutně nejvíce, ať si kdo chce co chce říká. Ve školství, ve zdravotnictví, pro policii…,“ vyjmenovává. Na mysli má třeba zvýšení platů učitelů. To však prosadil ministr školství Robert Plaga, který není členem hnutí – po rozpadu brněnské buňky do něj už nevstoupil. Martin oceňuje i to, že Babiš chce, aby „všichni platili daně“, čímž podle něj potlačuje šedou ekonomiku. „Hodně známých přiznává jen půlku příjmů. Ale ostatním se daně strhávají automaticky,“ říká.

Dříve Martin volil ODS, dokonce prý byl u založení strany. „Teď mi ale přijde, že se z Občanské demokratické strany stala strana podnikatelů. A různé nešvary, které vyšly navenek, mi hodně vadí,“ vysvětluje.

S občanskými demokraty podle svých slov úplně skončil, když v jejich čele stanul Petr Fiala. „Ten člověk mi absolutně nesedí. Byl mi prostě na první pohled nesympatický a mám mu za zlé, že tehdy nešel do koalice s Babišem. Politik přece nemůže říct, že něco nikdy neudělá,“ míní Martin (pro účely článku si přál změnit jméno).

A co ostatní strany? S SPD se shoduje v otázkách migrace, stranu ale označuje za zpola demagogickou. Oslovila ho i Trikolóra, u ní mu ale vadí zlehčováním pandemie covidu-19. A Piráti? „Ti jsou nepřijatelní. Ještě jsem nepotkal člověka, který by je volil,“ říká Martin.

Také další oslovení voliči ANO zmiňovali Piráty jako alternativu, která pro ně nepřipadá v úvahu – často s odkazem na to, že jim chtějí snížit důchody, přivést sem migranty nebo legalizovat drogy. Proti těmto dezinformacím se už Piráti ohrazují na svém webu. Podle analýz jsou právě oni před volbami nejčastějším cílem hoaxů šířených e-maily nebo po sociálních sítích. Ty naopak Babiše vykreslují v příznivém světle.

Martin říká, že zprávy čerpá „ze všech vod“ a přečte, co se dá. Hlavní česká média ale považuje za „opravdu strašná“. „Vadí mi, že mi novináři podsouvají, co bych si měl myslet, to nedělali ani komunisti,“ říká muž, který nevěří v nezávislost médií.

I proto považuje kauzu Čapí hnízdo jen za velkou bublinu. Ostatní strany by se podle něj měly na vládnutí s Babišem domluvit a „řídit ho“. „Stejně ho lidi budou pořád volit,“ dodává. Posteskne si, že lidé nerespektují jiný názor a není mezi nimi slušnost. Jako člověk z vesnice míní, že Pražáci – třeba i jeho synové – žijí v jiném světě. Sám je však spokojený: „To není o penězích, ale o způsobu života,“ říká.

Kdo je tedy typický volič ANO?