Je fascinující, jak se dají vyhrát volby díky neexistujícímu problému

Nejde o to, že by od sebe opisovali. Oni prostě vědí, že na jejich voliče poblázněné internetem a bludy, které sami šíří, fungují ty největší tuposti, a tak je s neomylnou jistotou vytahují. Pak to dopadne tak, že se volby vyhrávají díky neexistujícímu problému.

Předseda Směru měl před zmíněnými volbami za sebou prohraný souboj o prezidentské křeslo s Andrejem Kiskou, ale hlavně