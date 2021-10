„Volíš ty, co se nedostanou? To je jako dát hlas Babišovi!“ Ne vždy, prozrazuje matematika

Sněmovní volby tradičně provázejí i debaty, zda volit rozumem, nebo srdcem. Obvykle to znamená rozhodování mezi stranou, která je pro voliče přijatelná a o níž ví, že se do Sněmovny dostane, a partají, která je mu nejblíže, ale o níž takovou jistotu nemá. Co na to letos říká volební matematika?