Přesně před jedenácti lety vyšla poslední videohra FIFA s českou nejvyšší fotbalovou soutěží. Tuzemské týmy se sice do hry postupem času vrátily, nicméně šlo pouze o pražskou Spartu, Viktorii Plzeň a později i Slavii. Kdy se v počítačové hře znovu objeví kompletní soutěž, není jasné.

Videohra FIFA znovu bez české ligy. Mohl by pomoci tlak fanoušků, říká mluvčí soutěže

Ligová fotbalová asociace (LFA) se sice dlouhodobě snaží o návrat nejvyšší české soutěže do jedné z vůbec nejpopulárnějších videoher na světě, nicméně výsledek je dlouhodobě stejný. Pokud si jednotlivé tuzemské kluby nezařídí zařazení do titulu vlastními silami jako Sparta a Slavia nebo účastí v Lize mistrů jako v nedávné minulosti Plzeň, tak mají smůlu.

„Se zástupci EA (firmy Electronic Arts, pozn. red.) jsme v kontaktu a výrobce hry zná velmi dobře náš dlouhodobý postoj a jednoznačný zájem k zařazení české ligy do hry FIFA. EA v posledních letech přidává do hry nové soutěže jen sporadicky, a to především z důvodů vysokých vstupních nákladů,“ říká pro Deník N mluvčí LFA Štěpán Hanuš s tím, že možnosti vedení české ligy projednávalo i se zástupci tří jmenovaných klubů.

V minulosti EA platila i menším zemím za licenci na kompletní domácí soutěž včetně reprezentace. Nyní se musejí menší ligové soutěže finančně podílet na výrobě i vzhledem ke kupní síle jednotlivých států. Pro společnost, která letos oslavila třicáté narozeniny, je český trh z globálního pohledu marginální.

Nehledě na to, že podle výroční zprávy za rok 2020 vývojářská firma EA vydělala více peněz než prodejem her