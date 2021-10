Jiří Suchý, osvoboditel slov navzdory době, slaví devadesátku. Příběh jednoho selfmademana

Jiří Suchý, který se narodil 1. října 1931, se dožívá 90 let a jeho divadlo Semafor oslavilo v roce 2019 60 let své existence. Sociologové tvrdí: Úspěch je to, co následuje, když člověk následuje sám sebe. Protože Jiřího Suchého znám již více než šedesát let a pracovně se nad společnými knihami scházíme více než třicet let, mohu si snad dovolit říci, že příběh tohoto selfmademana to potvrzuje.