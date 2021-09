Podnikatelé v kreativním sektoru si stěžují na přístup vlády při závěrečných úpravách takzvaného Národního plánu obnovy. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) podle nich změnilo způsob financování projektů. A to až poté co dokument schválila vláda. Zásadní změna se má dotknout například transformace Státního fondu kinematografie. Ministerstvo kultury říká, že s ním resort průmyslu úpravy nekonzultoval.

Nikdo to s námi nekonzultoval. Ministerstvo kultury se obává o budoucnost audiovizuálního fondu

MPO podle kulturních organizací přesunulo část projektů mezi ty, na které nepůjdou peníze přímo z plánu obnovy. Resort o této změně oficiálně informoval až v polovině letošního září, kdy aktualizoval finální podobu plánu.

Celkem z něj ministerstvo vyjmulo dvanáct projektů. Kromě tří, které spadají pod resort kultury, jde například o podporu podnikání ve firmách nebo trhu práce.

Představitelé iniciativy Za kreativní Česko, mezi které patří zástupci řady kulturních institucí nebo univerzit, kritizují především přesun peněz určených na projekty v kultuře.

„Netransparentní rozhodnutí MPO o převedení do národních zdrojů ohrozilo cíle transformace Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize, modernizace kulturních zařízení a podpory výzkumu a vývoje v oblasti sociálních a humanitních věd. Prostřednictvím ministerstva kultury potřebují čeští tvůrci na svůj rozvoj víc než jen sliby,“ píšou autoři výzvy.

Ještě před měsícem přitom ředitelka Státního fondu kinematografie Helena Bezděk Fraňková popisovala na filmovém festivalu v Karlových Varech plánovanou transformaci fondu, který je největším tuzemským podporovatelem filmu. V budoucnu by měl fond podporovat nejen filmové projekty, ale také seriály nebo počítačové hry.

„V Národním plánu obnovy je 760 milionů korun, které jsou určené pro Státní fond kinematografie na jeho transformaci na fond audiovize. Z 760 milionů korun je 30 milionů určeno na analýzy a 730 milionů na dotace. Je několik variant, jakým způsobem a v jakých letech se budou dotace rozdělovat, záleží na domluvě ministerstev financí, průmyslu a kultury,“ popisovala koncem srpna Bezděk Fraňková.

Nyní už hovoří s menším optimismem, není totiž jisté, kdo transformaci nakonec zaplatí. „Jsem ve fázi, kdy prostě sedím a čekám, co se bude dít. My jako fond jsme připraveni, teď to musí vyřešit ministerstvo průmyslu s ministerstvem financí a ministerstvem kultury. Já už nemohu připravit víc, než jsem udělala. Je pro mě samozřejmě hodně smutné, že plán, který jsem měla, mohu zahodit,“ řekla nyní Deníku N ředitelka fondu.

„Původně to mělo být placeno z evropských zdrojů, což se hodilo, byly to peníze navíc, které státní fond normálně nemá šanci ze státního rozpočtu získat, nicméně potom se nějakým způsobem rozhodlo, že pro nás nebudou určeny bruselské peníze, ale národní. Národní zdroje ovšem víceméně nejsou, takže čekáme, zda něco někomu ‚odpadne‘, nebo ‚neodpadne‘, my jsme připraveni,“ doplňuje Bezděk Franková s tím, že je možné, že v pozdějších fázích čerpání z fondu obnovy peníze na transformaci Státního fondu kinematografie budou.

Podle ministerstva kultury chyba nastala na straně MPO, a to až v závěrečné fázi. Resort Karla Havlíčka (za ANO) prý totiž některé položky přesouval