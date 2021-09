Notes: Orbánizace Česka, nová bondovka a předvolební experiment, který stihnete za dvě minuty

Začněme tentokrát netradičně zprávou z ekonomické sekce. První místo v Notesu si totiž zaslouží. Česká národní banka nečekaně ostře zvýšila základní úrokovou sazbu, dokonce nejvíc od roku 1997. Růst cen tak nezastaví, snaží se ho alespoň trochu zbrzdit. I když sama ministryně financí Alena Schillerová tvrdí, že se inflace do Česka stěhuje ze zahraničí, experti jí ne tak úplně dávají za pravdu. „I kdyby tu ale nebyly globální vlivy, měli bychom podle mě nadprůměrnou inflaci,“ říká například hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Svůj podíl na inflaci podle oslovených odborníků měla Babišova vláda, ale i část opozice. A také na ni měly vliv věci, které nikdo tak nějak ovlivnit nemohl. A pokud v ekonomice tápete, nebojte se nic: kolega Honza Úšela celou problematiku úrokových sazeb v článku přehledně vysvětluje.

Aleně Schillerové se věnuje i dnešní Studio N s hostem Prokopem Vodrážkou. Ten vypráví o tom, jak vládní hnutí využilo pro svoji kampaň-nekampaň Den české státnosti.

O tom, jak hnutí pro kampaň využilo i maďarského premiéra Orbána, jsme psali včera. Pořadatelé do sálu, kde se tisková konference Babiše s jeho maďarským protějškem konala, nepustili některá média. Údajně z důvodu, že by se do sálu nevešla. O tom dnes přináší komentář kolega Honza Moláček. „O nedemokratických prvcích režimu, který Viktor Orbán v Maďarsku buduje, řeč nebyla, čeští hostitelé ale zjevně chtěli, aby se maďarský premiér cítil jako doma. Tam mu nehrozí, že by na tiskové konferenci dostal nepříjemnou otázku,“ píše trefně. Do sálu se nedostali například reportéři z francouzského Le Monde nebo ze serveru Investigace.cz.

Ve východní Evropě ještě zůstaneme. O vzrůstajícím populismu v zemích, které kdysi sloužily jako pozitivní příklady nových demokracií po pádu Sovětského svazu, ve svém komentáři pro Financial Times napsal Ruchir Sharma. Článek přinášíme v češtině.

Jako téměř každý týden, i dnes mám tu povinnost upozornit na další text o trestním stíhání českého premiéra v kauze Čapí hnízdo. Babišův advokát Michael Bartončík žádá o zastavení celého procesu. „Podle nás nejde o trestný čin,“ řekl Deníku N s tím, že podle něj dodatečné důkazy nepřinesly nic nového. O novém posunu v kauze napsal Lukáš Prchal.

V další Babišově kauze, tentokrát týkající se střetu zájmů, nastal také posun: Černošický úřad premiérovi udělil čtvrtmilionovou pokutu. Jak možná tušíte, premiér se chystá odvolat.

Další kolegové zjišťovali, jaká koaliční uspořádání by po volbách uvítali poslanci ANO. Rozděleni jsou zejména v otázce spolupráce s SPD. Například předseda Sněmovny Radek Vondráček řekl, že by mu koalice s Okamurovým hnutím nevadila. „Mně osobně nic špatného neudělali,“ prohlásil. Proti tomu snad ani nejde nic říct. Místopředsedkyně hnutí Jaroslava Pokorná Jermanová zase dohady o budoucí podobě možné koalice označila poeticky. Podle ní je to „porcování medvěda, který ještě běhá daleko po horách“.

Na internetových stránkách Deníku N jsme dnes přinesli předvolební experiment. Dotazník, spíš dotazníček, který můžete vyplnit i za méně než dvě minuty. I na základě vaší odpovědi zkusí odborníci z Karlovy univerzity i Akademie věd odhadnout, jak říjnové volby, které nás vysilují už v září, dopadnou.

A na závěr článek z kultury. Když jsem byl malý, nechápal jsem koncept Jamese Bonda. Jak je možné, že ho hrají pořád jiní herci? Je Pierce Brosnan ten samý Bond jako Sean Connery? Sdílí stejný příběh, nebo je každý z Bondů v nějakém svém mikrokosmu? Právě nad některými otázkami o samých základních kamenech bondovského vesmíru nejnovější díl Není čas zemřít tápe.

Zdá se, že stejně jako má každá generace svoji zfilmovanou Annu Kareninu, má i každá generace svého Bonda. Po pěti bondovkách v roli agenta jejího veličenstva končí herec Daniel Craig, který ač na začátku vzbuzoval rozpaky, postupem si získal oblibu. V nejnovějším díle už Craig/Bond agentem s označením 007 není, nahradila ho žena, z čehož určitě mají radost internetoví obránci tradičních hodnot, kteří už zuřivě ťukají do klávesnice žertovné statě, jejichž pointy se dotýkají samotného vrcholu humoru jako takového, a to totiž o tom, že příští Bond bude určitě trans člověk. Bondovku, která má českou premiéru dnes, recenzuje Martin Svoboda.

