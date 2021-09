Zákaz vstupu některým médiím a bezzubá veřejnoprávní televize. Závan orbánismu v Ústí

Co na tom, že Orbán prohlásil, že nechce zasahovat do českých voleb, aby o pár desítek minut později usedl na Babišově předvolební akci před jeho obří volební slogan? Co na tom, že maďarský premiér mluvil o svém obdivu k Chartě 77 a Václavu Havlovi vedle Babiše, který byl členem komunistické strany a evidovaným agentem její tajné policie v letech, kdy signatáře Charty včetně Václava Havla pronásledovala?

Některé dílky puzzle bylo třeba do sebe zatlačit trochu silou, ale celkový obraz dvojice spolubojovníků proti každému, kdo by chtěl zatuchlý středoevropský postkomunismus rušit závanem výzev a příležitostí dneška, byl pro váhající voliče téměř dokonalý.

O nedemokratických prvcích režimu, který Viktor Orbán v Maďarsku buduje, řeč nebyla, čeští hostitelé ale zjevně chtěli, aby se maďarský premiér cítil jako doma. Tam mu nehrozí, že by na tiskové konferenci dostal nepříjemnou otázku. Pár zbylých nezávislých médií, která by mu nějakou takovou chtěla položit