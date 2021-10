Trvale vysoké ceny energií část průmyslu zkrátka zabijí, varuje diplomat Bartuška

Ještě v dubnu stálo tisíc kubíků plynu v Evropě čtrnáct dolarů. Teď kolem tisíce. O víkendu se prudký růst zastavil. Obchodníci ale očekávají, že plyn bude v růstu dále následovat elektřinu. Pokud by se tak stalo, některé rodiny by své účty za energie prostě už nezaplatily. Vládní zmocněnec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška vysvětluje, co je to energetická chudoba.