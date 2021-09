Babišův advokát žádá zastavení stíhání v kauze Čapí hnízdo. Podle nás to není trestný čin, říká obhájce

Policie už dříve navrhla oba obžalovat, dozorující státní zástupce Šaroch by se měl s podněty vypořádat do druhé půlky října. Je vysoce pravděpodobné, že jeho rozhodnutí, zda případ pošle k soudu, nebo stíhání zastaví, se do voleb veřejnost nedozví.

„Podali jsme doplňující návrh na zastavení trestního stíhání,“ řekl Deníku N Babišův advokát Michael Bartončík. „Náš důvod vychází z právního hodnocení celé věci. Tedy podle nás nejde o trestný čin,“ dodal s tím, že podle něj dodatečné důkazy nepřinesly nic nového.

Jeho bratr Josef Bartončík zastupuje druhou obviněnou, která před více než deseti lety žádala o padesátimilionovou dotaci z evropských fondů na farmu Čapí hnízdo na Benešovsku. Stavba celého areálu nakonec vyšla na více než miliardu korun.

Obhájce Nagyové žádný doplňující návrh nepodal. „My jsme se rozhodli nepodávat už žádné návrhy na doplnění. Počkáme na