Volební speciál: Jak Babiš změnil Česko. V číslech i bez nich

Předvolební hodnocení dosluhující vlády náleží hlavně do říše čísel: počítají se kilometry dálnic, růst důchodů, tempo zadlužování nebo oběti pandemie. Za tímhle světem je ale ještě jeden, hlubší. Čísla v něm nejsou nebo hrají zanedbatelnou roli. Česko je jinou zemí než před příchodem Andreje Babiše. Upnutí se na změřitelné věci vrhá tuto proměnu do stínu.

Vláda neprosadila změny klíčové pro to, aby byl český důchodový systém i v budoucích letech udržitelný. Zatímco současní penzisté si tak díky navýšením nad zákonnou valorizaci přišli na peníze navíc, Česko se znovu přiblížilo době, kdy bude muset akutně řešit demografickou krizi, která se promítne do toho, kolik peněz státu na penze pro důchodce zbyde. Jedno téma přitom v debatě téměř nezaznívá.

Českou předvolební kampaň opět ovládla migrace. Stranou tak zůstává klíčové téma následujících desetiletí – jak se při stárnoucí populaci vyhnout rozvratu veřejných financí. Politické strany nabízejí recept, který ale ze své podstaty nemůže být řešením.

Od konce komunismu Česko zažívá silný ekonomický růst, který táhnou zahraniční investoři i domácí podniky. Hospodářství země dosud do značné míry stálo na fenoménu levné práce a exportu zboží s nižší přidanou hodnotou. To se postupně mění. Příští vlády ale podle expertů musí vyřešit především to, jak Čechy připravit na zcela nové typy práce, které přinášejí inovativní technologie.

Jaké vysvědčení by vystavili současné vládě pacienti? Záleží na tom, jaké nemoci mají a kde bydlí. Důchodci dnes zaplatí méně za léky, více peněz zůstane třeba i diabetikům. Problém nedostupnosti péče ale zůstává a naopak se začíná rozšiřovat z odlehlých regionů i do dalších míst. A je tu i nenápadná, zato potenciálně nebezpečná „privatizace“ zdravotního personálu, který stále častěji míří do soukromých zařízení a ve státních a obecních pak chybí.

