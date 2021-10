Dát si těsně před volbami dovolenou na Západě není dobrý nápad. Nedělejte to

Glosa Jany Ustohalové: Chtěli jsme si zajet ještě na pár dní do léta a hlavně k moři. Takže jsme koncem září zvolili Benátky. Dovolená to byla velmi intenzivní, nicméně pak jsme se vrátili. Do Česka, z léta do sychravého mlhavého podzimu, a hlavně do vrcholící předvolební kampaně. A bylo to jako přijet do jiné galaxie.