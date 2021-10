Velký výzkum po distanční výuce: žáci ztratili v češtině i matematice tři měsíce

České děti ztratily kvůli pandemii v průměru tři měsíce výuky v matematice a češtině. Zjistil to velký průzkum společností PAQ Research a Kalibro Projekt. „Je to jako sněhová koule. Dětem se nabalí nedostatky a už se nechytnou,“ popisuje učitelka.

„Na dětech to podle mého názoru zanechalo obrovské stopy. Učím matematiku a angličtinu na druhém stupni a tam vidím opravdu velký propad znalostí a dovedností,“ popsala Deníku N své dojmy učitelka Alena z Vysočiny (jméno je na její přání pozměněné, redakce ale její identitu zná).

Její škola se účastnila výzkumu společností PAQ Research a Kalibro Projekt a patřila mezi ty s horšími výsledky.

„Řada žáků ztratila schopnost logického úsudku, neumí třeba násobilku. A to mluvím o dětech z osmé třídy, které to všechno zapomněly. Jedeme opravdu téměř od píky, od začátku. Slabší děti samozřejmě odpadají, protože rychlejší tempo nestíhají. Člověk ale nemůže jet ty tři roky – ten stávající a ty dva minulé, ztracené – v podstatě najednou. Je to opravdu velký