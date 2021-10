Utopie pro současnost: porazit ve volbách Babiše zdaleka nestačí. Opozice musí najít odvahu změnit samu sebe

Esej Jana Randáka: „Rok prožili jsme jako v čarovném snu, a probuzeni vidíme se v starém otroctví a jařmu. Co jsme chtěli, co máme?“ Vskutku truchlivě zhodnotil dnes zapomenutý novinář a politik Vincenc Vávra-Haštalský výsledky revolučního roku 1848, jenž se v prvních chvílích zdál být otevřen zásadním politickým změnám. Jenže nestojí dnes mnohý z nás při pohledu na tuzemskou (post)pandemickou a současně (před)volební současnost před stejně hořkou otázkou? Co jsme chtěli a co dnes vlastně máme?