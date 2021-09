Reportáž: Jak Orbán dělal Babišovi kampaň a nezasahoval do voleb. Pro zahraniční novináře místo nezbylo

U zámečku Větruše se shromažďuje asi desítka lidí s transparenty, kteří se sem přemístili od Kramářovy vily, kde Babiš Orbána oficiálně přivítal. „Chceme jít cestou EU, ne Orbána,” hlásá třeba jeden z nápisů.

„Populistická a nacionalistická hnutí, politikové a státy se spolčují v Evropě i mezinárodně, což je velké nebezpečí, které ohrožuje naši demokracii i existenci EU. Tito politikové apelují na naše nejnižší pudy, nenávist proti uprchlíkům a usilují o to, abychom zapomněli na věci, které jsou skutečně podstatné a v našem zájmu, “říká Otakar Van Gemund, jeden z demonstrantů. Působí v aktivistickém spolu Kaputin, který bojuje proti ruskému a čínskému vlivu v Česku. Podobných akcí se účastní často, před třemi lety například vyhodil do koše na Národní třídě věnec, který tamnímu pomníku přišel položit Andrej Babiš. Od té doby se podle něj situace v Česku zhoršila a Orbán prý symbolizuje Babišovo snažení.

Přivítat Orbána přišel i primátor Ústí nad Labem Petr Nedvědický (ANO). „Je to představitel státu, který je s námi v Evropské unii, ve V4. Přivítám ho stejně jako každého jiného představitele státu,“ říká s tím, že vše jinak zajišťuje Úřad vlády.

Nevnímá akci jako předvolební kampaň? „Co se týče města, neparticipuje na tom jinak než mojí hodinou času na přivítání. Jinak je to věc vlády, možná maďarského velvyslanectví,“ odpovídá.

„Osobně to nevnímám tak, že by režim v Maďarsku nebyl demokratický. Ale občané mají právo vyjádřit svůj názor, to je v pořádku,“ říká na adresu demonstrantů. Původně chtěl, aby se maďarský premiér podepsal do městské kroniky, kde už byl připravený jeho ručně malovaný obrázek. „Kroniku připravujeme při příležitosti jakékoliv zahraniční návštěvy, ale dostal jsem informaci, že maďarská strana se na podpis kroniky nepřipravila, takže jsme ji zase odvezli,“ vysvětluje. Co to znamená, primátor neví. „Považujeme za samozřejmé, že když přijede zahraniční návštěva a přivítáme ji, tak se nám alespoň podepíše do kroniky,“ dodal.

Na vrcholek s výhledem na Ústí už přijíždí kabina lanovky s vládní delegací, vítání přehlušuje křik demonstrantů. Anglicky skandují, že je Orbán Putinova děvka. Maďarský premiér jim pouze zamává a pokračuje k restauraci, kde ho čeká drůbeží vývar, svíčková, buchtičky s krémem a ochutnávka místních vín. Jeho český protějšek se ale tváří popuzeně, a tak ani nedojde na bod programu avizovaný jako „family foto“, pro který pracovníci Úřadu vlády připravili k vyhlídce červený koberec. Skupina na Babišův pokyn rovnou zachází do restaurace, s demonstranty se ale politici setkají ještě před ústeckým divadlem.

Pro novináře nebylo místo

Tam se uskuteční tisková konference, jejíž počátek provázejí organizační zmatky. Na celý den dostala akreditaci stovka novinářů, někteří z nich se ale na akci nedostanou. Před divadlem tak zůstávají například reportéři prestižních zahraničních deníků – francouzského Le Monde nebo německého Die Zeit.

„Žádost o akreditaci jsem posílal v neděli večer, lhůta byla do pondělního poledne. Ještě v pondělí večer jsem dostal odpověď, že