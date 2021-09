Notes: Návštěva maďarského přítele a demonstranti před Větruší, za Větruší

„Můj přítel Viktor Orbán,“ jak Babiš s oblibou maďarského premiéra tituluje, dnes navštívil Česko. Babiš Orbánovi ukázal krásy Ústeckého kraje a zašli na oběd do Větruše. Atmosféru jim akorát kazili demonstranti, kteří byli před Větruší, za Větruší, před divadlem, za… Kvůli protestujícím neproběhlo ani focení na červeném koberci. Na výjezdu se objevil i známý dokumentární režisér Vít Klusák (který už jednou Babišovu akci znepříjemnil).

Na závěrečnou tiskovou konferenci ale režisér vpuštěn nebyl. A nedostali se na ni ani novináři z francouzského deníku Le Monde nebo německého Die Zeit. A že bylo o co stát! Premiér Babiš hovořil o tom, jak je Česko nejlepší v lecčems a jak Česko Orbán obdivuje. Maďarský premiér následně jeho slova potvrdil, vyzdvihl především ekonomický pokrok a zdůraznil, že je ČR je vždy o dva kroky před Maďarskem. Tak jen aby to stačilo. Více o výjezdu BFF na sever Čech v předvolebním onlinu.

Babiš a Orbán se prezentují jako přátelé, ne vždy tomu tak ale bylo. Dříve se Babiš ostýchal vedle politika s autokratickými sklony ukazovat, jenže horká fáze kampaně a Babišův mnohamiliardový byznys v Maďarsku… Jak se jejich spojenectví zrodilo? A jsou opravdu přátelé? Tématu se věnuje i dnešní podcast Studio N, ve kterém s Filipem Titlbachem mluvil Jakub Zelenka.

Pražský primátor Zdeněk Hřib chtěl také ukázat, jaké vztahy má s Maďarskem. Do Prahy měl dorazit budapešťský primátor Gergely Karácsony. Jenže nedorazil. Setkání i se zástupci koalice PirStan se tak uskutečnilo jen online, což schůzce na mediální atraktivnosti značně ubralo. „Musíme zabránit tomu, aby premiér Babiš nastolil maďarskou cestu. Koalice Pirátů a Starostů bude této situaci bránit. Nedopustíme, aby Babiš ovládl veřejnoprávní média,“ sdělil po jednání lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš.

Po rozdělení Polska před 82 lety drželi běžence v zemi nikoho němečtí nacisté a sovětští bolševici. Dnes se téměř na stejných místech děje totéž. „Mnozí jsou přesvědčeni, že hermetickým uzavřením hranic evropské státy chrání svou suverenitu. Ve skutečnosti je země nikoho pravým opakem: situací, kdy se stát rozhodne na hranicích neuplatňovat svou vlastní suverenitu,“ píšou v komentáři Michal Frankl a Lidia Zessin-Jurek.

Pozice šéfa německých konzervativců Armina Lascheta uvnitř jeho vlastní strany je po prohraných volbách velmi křehká. Jako volební lídr a předseda konzervativců je zodpovědný za nejhorší volební výsledek v historii spolkové republiky. Nespokojenost roste, stejně jako přibývají kuloární hlasy požadující jeho rezignaci. O situaci po německých volbách píše Pavel Polák. A o německých povolebních rébusech píše i Hans-Jörg Schmidt.

Kanárské ostrovy nejsou jen cílem turistů, ale i migrantů, kteří se snaží dostat z Afriky do Evropy. V roce 2019 na ostrovy připluly necelé tři tisíce uprchlíků, o rok později už to bylo přes 23 tisíc. „Kanáry ale nemají kapacitu na to, aby přijaly všechny lidi, kteří sem přicházejí. A je to třeba říci Evropě velmi jasně: nemůžeme být cílovou destinací dvaceti tisíc migrantů ročně. To je nemožné,“ říká v rozhovoru kanárský akademik a expert na migraci Vicente Zapata.

Brožura VZP o onkologické prevenci, v níž se kromě odborníků objevuje i premiér Babiš, sice „vypadá jako kampaň“, ale zákon neporušuje. Alespoň to konstatoval Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. „V našem zákonu chybí klauzule, že by veřejní činitelé neměli zneužívat svého postavení v předvolební kampani,“ shrnula mluvčí úřadu Divišová s tím, že v některých dalších zemích tato klauzule je. Úřad proto podle ní doporučil úpravy v brožuře, aby byla v pořádku i morálně a „aby to nevypadalo jako kampaň“.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

ANO přivezlo lidi na akci ministerstva

Senioři by se měli chovat jako bez vakcíny, radí virolog

V karanténě skončilo už přes 150 školních tříd

Němečtí konzervativci se smiřují s porážkou

Očekávejme aseritvnější Německo

Reportáž: Dal lidem peníze, vysvětlují v obcích, kde volí Babiše

Jaká je česká filmová úroda na Finále Plzeň

Komentář: Pro sestavení většinové vlády není překážkou jenom Babiš

Scholz, Laschet, Merkelová? Kdo pronese přípitek?

Krátké zprávy

Tomáš Král bude pokračovat ve funkci šéfa českého hokeje. Ve funkci ho podle informací Deníku Sport podpořilo devět z deseti funkcionářů výkonného výboru Českého svazu ledního hokeje. O tom jak spolupracoval s StB, ale nikomu tím neublížil, jsme psali zde.

V ohnisku ptačí chřipky v Trhových Dušníkách na Příbramsku byl prokázán nebezpečný podtyp viru H5N1, který je potenciálně přenosný na člověka.

Strany za kampaň pro sněmovní volby utratily podle Transparency International přes čtvrt miliardy korun. Výsledná suma bude zhruba dvojnásobná. Nejtransparentnější kampaň má koalice Piráti a Starostové. Nejhorší hodnocení naopak získala koalice Trikolóra, Svobodní, Soukromníci.

Americká poslankyně Liz Cheneyová se omluvila, že v roce 2013 bojovala proti uznání stejnopohlavních svazků. Její sestra je vdaná za ženu.

Více než třetina lidí, kteří se nakazili covidem, má ještě půl roku poté dlouhodobé následky. Nejčastěji trpí problémy s dýcháním, únavou, bolestmi a depresemi. Ukázala to rozsáhlá studie Oxfordské univerzity na 270 tisících pacientech.

V USA byla zadržena žena pro podezření ze žhářství. Je obviněna ze založení nejméně jednoho požáru v Kalifornii. Ona sama tvrdí, že se chtěla napít z louže medvědí moči, kterou se snažila vařit, a proto založila oheň.

Na Netflixu budí velkou pozornost nový korejský seriálový thriller Squid Game (Hra na oliheň). Podle vedení stanice je zatím nejúspěšnějším neanglickojazyčným seriálem a má potenciál stát se vůbec nejsledovanějším originálním dílem Netflixu. Tak kdybyste nevěděli co večer… já seriál zkoukla za dva dny.