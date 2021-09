PolitikoN: Orbánova návštěva přišla minimálně na půl milionu korun. Kdo to platil a proč maďarský premiér mluvil o Páralovi?

Zhruba 500 tisíc korun má stát podle smluv dosud zveřejněných v registru návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána. Jde předběžně o náklady na oběd v ústecké restauraci, přepravu do krajského města nebo catering na tiskové konferenci v Severočeském divadle. „Jedná se o vrcholnou státní návštěvu, přesné náklady budou vyčísleny asi dva týdny po uskutečnění akce,“ řekla mluvčí úřadu vlády Vanesa Šandová.

Maďarský předseda vlády strávil se svým českým protějškem den, dopoledne se sešli v Kramářově vile, posléze zamířili do Aero Vodochody a nakonec do firmy Innogy v Ústí nad Labem. Obě společnosti vlastní alespoň zčásti maďarský investor. Odpoledne pak oba státníci společně promluvili na tiskové konferenci.

Byla to první Orbánova návštěva v Ústeckém kraji. Shodou okolností vyšla na dobu vrcholící kampaně před sněmovními volbami a odehrála se v kraji, kde Babiš kandiduje. Náklady na Orbánovu cestu ale platí daňoví poplatníci. Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí to může být započtené do kampaně, ale záleží na chování politiků.

„Bude záležet na průběhu návštěvy, na tom, o čem bude premiér se svým maďarským protějškem diskutovat, co budou řešit. Pokud by byly předmětem návštěvy záležitosti netýkající se pouze výkonu jejich funkce, kdyby například premiér Orbán řekl něco podstatnějšího, co lze posoudit jako podporu kandidatury Andreje Babiše, mohlo by to být posuzováno jako volební kampaň premiéra (kandidáta, resp. hnutí ANO),“ napsala Deníku N mluvčí úřadu Luisa Divišová.

Kontrolor dohledového úřadu Jan Outlý pak doplnil, že pokud by se Orbán zúčastnil kampaně hnutí ANO a vystoupil na podporu Babiše jako kandidáta, byla by to věc k řešení. „Byl by to také trochu oříšek, protože strany nemohou až na výjimky přijmout podporu od státu ani od zahraniční osoby. Spíše ale předpokládám, že program bude mít pracovní charakter, nebo alespoň nebude průkazné, že by nešlo o pracovní návštěvu,“ dodal Outlý.

S ohledem na to, že Babiš při svém projevu na tiskové konferenci opakoval nesouvisející věty a Orbán chválil české literáty, bude těžké potenciální volební účel návštěvy v Ústí nad Labem