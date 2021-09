Část zástupců vládního hnutí, které oslovil Deník N, nevylučuje povolební spolupráci s hnutím SPD Tomia Okamury, jiným se tato možnost příliš nezamlouvá. Jako kýženého partnera někteří politici ANO zmiňují ODS, která jde do voleb v rámci koalice s KDU-ČSL a TOP 09.

„Je to porcování medvěda běhajícího daleko v horách.“ Jak se staví lídři a kandidáti ANO k možné koalici s SPD?

Hnutí ANO momentálně z volebních modelů vychází jako hlavní favorit hlasování, vítězství ale nemusí automaticky znamenat snadné sestavení kabinetu.

Vyhlídky nynějšího vládního partnera, sociálních demokratů, že se dostanou do Poslanecké sněmovny, jsou nejisté. U pětiprocentní hranice pro vstup do dolní komory se pohybují i komunisté, kteří kabinet Andreje Babiše (ANO) podporovali.

A vzhledem k tomu, že opoziční volební koalice Spolu a Pirátů a Starostů spolupráci s ANO opakovaně vyloučily, zůstává ze sněmovních uskupení už jen SPD Tomia Okamury.

Možná SPD, ideálně ODS

Spolupráci s hnutím už dříve nevyloučil předseda Sněmovny a lídr kandidátky ANO ve Zlínském kraji Radek Vondráček.

„Sednu si ke stolu s každým subjektem a nevylučuji absolutně žádnou koalici. SPD prokázala za poslední čtyři roky, ačkoliv všichni říkají, jak jsou extremističtí, tak nikdo neřekne čím, a musím za sebe říct, že se chovají korektně. Mně osobně nic špatného neudělali,“ prohlásil Vondráček v CNN Prima News.

Deník N proto oslovil členy předsednictva ANO a ministry, kteří za hnutí kandidují v letošních volbách, s žádostí o vyjádření, jak se k potenciální spolupráci s hnutím SPD staví. Redakce dostala několik vyjádření.

„Je to porcování medvěda, který ještě běhá daleko po horách. Karty rozdají voliči. Koalice se budou opravdu utvářet po volbách. Za mě jsou všechny dveře otevřené. Nebudu se vymezovat vůči nikomu a vůči ničemu,“ uvedla místopředsedkyně ANO a bývalá hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová.

„Dlouhodobě hnutí ANO říká, že by nám byl blízký program ODS. Určitě budeme jednat se všemi, kdo se budou chtít na vládě podílet a se kterými se shodneme na našich prioritách,“ odpověděla Pokorná Jermanová na otázku, koho by si představovala jako ideálního koaličního partnera. Podle svých slov nevěří, že by opoziční koalice zůstaly i po volbách.

Spolupráci s SPD nevyloučil ani poslanec a člen předsednictva hnutí Jan Volný. „Budeme jednat se