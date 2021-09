Hlasování nanečisto: vyplňte anketu a staňte se součástí předvolebního experimentu

Chystáte se k volbám? Víte, koho budete volit, nebo se stále rozhodujete? Pojďte nám to anonymně říct. Deník N se spolu s dalšími médii a sociology stal součástí předvolebního experimentu. I na základě vaší odpovědi zkusí akademici odhadnout výsledek klíčových říjnových voleb.

Vyhraje volby hnutí ANO, podaří se opozičním koalicím získat většinu, udrží sněmovní zastoupení tradiční levice a bude slavit i některý nový subjekt?

Odpovědi na tyto otázky zjistíme až příští sobotu. Výzkumníci se je ale pokoušejí získat už s předstihem – pomocí experimentálního předvolebního výzkumu, kterého se Deník N účastní spolu s vědci z Katedry sociologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd a také některými dalšími médii (Seznam Zprávy a Novinky.cz).

Výzkum má za cíl co nejpřesněji odhadnout výsledky voleb na základně ankety, kterou mohou vyplnit libovolní čtenáři těchto médií. Jde tedy z povahy věci o nereprezentativní data, výzkumníci ale pomocí statistických a matematických dopočtů na celou českou populaci plánují dospět k co nejpřesnějšímu odhadu výsledku voleb.

Experiment nemá suplovat tradiční měření preferencí jednotlivými sociologickými agenturami. V tomto případě jde spíše o to vyzkoušet, nakolik je podobná metoda relevantní a zda ji mohou sociologové v budoucnu při své práci využívat. I proto zpracované výsledky s odhadem volebního výsledku zveřejníme až po skončení voleb – v době, kdy se bude sčítání skutečných hlasů teprve rozbíhat.

Projekt zaštiťují sociologové Jaromír Mazák, Aleš Vomáčka a Matouš Pilnáček. Ti budou data z anket zpracovávat zcela anonymně, můžete tak být při svých odpovědích zcela upřímní. „Svým zapojením do výzkumu můžete pomoci rozvoji matematicky orientované sociologie u nás. Jediné, co od vás potřebujeme, jsou upřímné odpovědi,“ popisují. Předem děkujeme za vaše zapojení a přejeme hodně sil do volebního finiše.

