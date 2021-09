Blíží-li se nebezpečí, nasadí trnovou korunu a „vyrobí“ si samce. Hydrobiolog přibližuje život v loužích a tůních

Co mohou v tůních napáchat ryby?

I taková kaluž na polní či lesní cestě ve stopě od traktoru může být až překvapivě hezky oživená, pokud tam tedy alespoň nějakou dobu vydrží. Naopak třeba chemicky ošetřené zahradní okrasné jezírko se dvěma „zlatými“ rybkami a vystlané igelitem je z pohledu hydrobiologie voda téměř mrtvá.

Bez chemie nebo dalších zásahů totiž těžko docílíte, abyste v zahradním jezírku měla pár karasů a zároveň průhlednou vodu, jdou tam totiž proti sobě dva těžko slučitelné procesy.

Jak to?

Pokud budete mít zahradní jezírko bez ryb, může přirozený ekosystém vodních řas, vodního mikroživota a nejrůznějších vodních potvůrek udržet vodu čistou tak, že v ní budou růst i rostliny. Když tam vysadíte ryby, ty jako predátoři zakrátko vyžerou všechny přirozené filtrátory plovoucí v planktonu, řasy se namnoží, voda bude zeleně zakalená a neporostou v ní téměř žádné vodní kytky.

Pak lze čirosti vody dosáhnout chemií a vystlat to tím igelitem. Ale to je nejmrtvější voda, jakou si lze představit. Z pohledu života a přírody je to podobné jako nakrátko posekaný trávníček ošetřený herbicidy. Vodní poušť.

Naopak zahradní jezírko může být plné života, když v něm budou rostliny, řasy, vodní hmyz, hmyzí larvy a budou se v něm hemžit mikropotvůrky, bude přirozenou oázou.

K ekologickým nerovnováhám se brzo dostaneme. Ale pojďme začít u kaluže. Jak se taková kaluž osidluje?

Už když zaprší a vydrží nějaké tři dny, stává se kaluž