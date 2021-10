Mnoho slov o školkách, žádné konkrétní plány. Odborníci hodnotí rodinnou politiku v programech stran

Odborníci z think-tanku IDEA zanalyzovali rodinnou politiku v předvolebních programech stran s největší šancí na vstup do Sněmovny. Plány politických subjektů podle nich ukazují, že i když politici začínají vnímat volání rodin po větších možnostech, jak sladit práci a rodinu, stále chybí konkrétní plány na to, jak to udělat.