Co se mění v povolebním Německu? Lze očekávat větší asertivitu, říká expert

Stále pokračuje fragmentace německé politické scény a utváření většinových koalic je čím dál složitější. Po éře Angely Merkelové se začne psát nová kapitola německých dějin.

„Německo si ve svém vlastním zájmu musí uvědomit, že už nelze být jen černým pasažérem a konzumentem transatlantické bezpečnosti. V tomto smyslu éra Německa coby civilní mocnosti, která klade důraz na multilateralismus a jeho instituce, patrně skončí,“ domnívá se expert Kunštát.

Doba velkých státotvorných stran, kterými byla sociální demokracie a křesťansko-demokratická unie, je po těchto volbách definitivně pryč. Co se to s Německem vlastně stalo?

Nelze říci, že by jen tyto dvě jmenované strany byly v minulosti „státotvorné“, zvlášť když se podíváme například na dlouhá období vládního angažmá liberální FDP. Nicméně k fragmentaci stranickopolitického systému dochází už delší dobu a o „dinosaurizaci“ tzv. velkých lidových stran (CDU, CSU, SPD) se mluví už od konce 80. let. Je to ona „únava z partají a politiky“ (Partei-und Politikverdrossenheit).

Hlavní důvod je jasný a spočívá v