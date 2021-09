„Babiš je první člověk, který dává peníze lidem.“ Vydali jsme se do obcí, kde drtivě vítězí ANO

V Chodském Újezdu nedaleko hranic s Německem panuje klidný slunečný čtvrtek. Veselí sobotní poutě připomínají už jen konfety roztroušené tu a tam v trávě nedaleko kostelíka. A cedule s šipkou a nápisem „Kocovina“, která ukazuje na místo koncertu kapely.

Nenápadná obec na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje patří k těm, kde v minulých sněmovních volbách nejvíce zabodovalo hnutí ANO. Získalo tam bezmála 56 procent hlasů, v přepočtu na absolutní čísla je podpořilo 185 voličů. Do Sněmovny by místní poslali už jen komunisty, SPD, ČSSD a Piráty. V obci, kde žije kolem 800 lidí, dorazila před čtyřmi roky k urnám více než polovina voličů.

Mezi nimi ale nebyla třeba šestačtyřicetiletá Markéta (jméno si přála změnit), která se právě dala u popelnic před svým rodinným domkem do řeči se sousedkou. „S mužským jsme se rozhodli, že letos půjdeme volit toho Babiše. Myslím, že udělal dost pro republiku,“ říká. Přiznává zároveň, že politiku moc nesleduje – maximálně něco zaslechne ve zprávách na Nově, které si po návratu z práce pustí jako kulisu.

Podobně jako mnoho jejích sousedů jezdí za prací do Německa, živí se jako kuchařka. „Když nad tím tak přemýšlím, je mi vlastně jedno, kdo bude vládnout, protože my to stejně neovlivníme,“ přemítá. Proč ale tentokrát podpoří právě Babiše? „Mužský naznačil, že půjde k volbám, aby nevyhráli Piráti,“ vysvětluje.

Její sousedka, osmašedesátiletá Zdeňka, hned přitaká: „Ten (Ivan) Bartoš (lídr koalice Pirátů a STAN, pozn. red.) mě neoslovil, on by nejradši podnikatele a staré lidi vyloučil ze společnosti. On to tedy nenaznačil úplně přímo, ale hodně lidí to tak pochopilo,“ je přesvědčená žena, která vychovala tři syny a před penzí pracovala v nedaleké továrně na zářivky a zemědělském družstvu.

„Prý by sem nejradši přivedl migranty, aby si každý na vesnici jednoho vzal. Já jsem si celý život budovala a opravovala barák, a někdo mi bude o něm poroučet?“ diví se seniorka. Ačkoliv si Pirátská strana zřídila na webu sekci, kde tyto dezinformace vyvrací a uvádí na pravou míru, mezi lidmi si dál žijí svým životem.

Ani paní Zdeňka už neví, jak se k ní informace o údajně tvrdém postupu Pirátů vůči seniorům dostala. Stojí si ale za tím, že to přece šéf strany někde musel říct, protože si to mezi sebou hodně lidí povídá. „Mám kluka v Plzni, ten říká