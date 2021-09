„Babišova drahota“ a „Fialova sprostota“. Poklidná debata z Brna přinesla vzruch až v závěru

Přímo v centru Jihomoravského kraje se střetly místní jedničky kandidátek včetně dvou celostátních volebních lídrů a vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO). V jednom studiu se tak s ní setkali předseda ODS a lídr koalice Spolu Petr Fiala a šéf Přísahy Robert Šlachta. Oproti předchozím debatám s účastí Andreje Babiše (ANO) šlo o poměrně poklidnou diskuzi, přesto došlo i na vzájemné útoky.

Jihomoravští kandidáti se strefovali zejména do ministryně Schillerové, co do zástupkyně hnutí ANO. Ta se od politiků ostatních stran, z nichž s vysokou pravděpodobností vznikne nová Poslanecká sněmovna, dozvěděla, že nehodlají zvednout ruku pro návrh rozpočtu na příští rok aktuálně schválený vládou.

Hnutí ANO ho protlačilo proti hlasům svého koaliční partnera. Sociální demokraté prosazovali těsně před volbami navýšení platů státních zaměstnanců o tři tisíce. To akcentoval v diskuzi i statutární místopředseda a jednička jihomoravské kandidátky ČSSD Roman Onderka.

„Je fascinující, že každý se chce po povodních nebo tornádu