Notes: Volby v Německu, volby v Česku, ohlédnutí za Angelou Merkelovou a sv. Václavem

VOLBY V NĚMECKU: Po těsném vítězství sociálních demokratů nad CDU/CSU začínají složitá koaliční jednání. Teprve po nich bude jasné, kdo z dvojice Olaf Scholz (SPD) a Armin Laschet (CDU) se stane kancléřem a které strany budou ve vládě. Reálně se rýsují dvě alternativní koalice, buď „Semafor“ (SPD, FDP a Zelení), nebo „Jamajka“ (CDU/CSU, FDP a Zelení), mohou ale nastat i exotičtější možnosti. Ze hry vypadla levicová strana Die Linke, která se do parlamentu nedostala.

PŘED VOLBAMI V ČESKU: Podle nových průzkumů se trend vývoje preferencí obrátil, ANO po dlouhém vzestupu začíná ztrácet. Volební model Kantar CZ tvrdí, že oba velké opoziční bloky by nyní dohromady měly 102 poslanců, tedy těsnou většinu.

MERKELOVÁ: k osobnosti odcházející německé kancléřky se vracíme v mnoha textech, zde jsou jejich stručné souhrny se všemi odkazy.

STÁTNÍ FINANCE: Vláda schválila návrh státního rozpočtu se schodkem 376,6 miliardy korun. Je to menší deficit než letos, pořád jde ale o schodek ve výši sedmi procent DPH. Příjmy mají činit 1543,3 miliardy, výdaje 1919,9 miliardy. Z výdajů jde 218 miliard na investice. ČSSD, koaliční partner ANO, tento návrh nepodporuje. Současně vláda rozhodla, že všichni státní zaměstnanci dostanou od nového roku přidáno 1400 Kč k platu. Jedinou výjimkou jsou učitelé, jimž se namísto toho přidá 3,5 % (tedy o dost méně). Průměrný plat ve státním sektoru je už nyní zhruba o 5000 Kč vyšší než průměrná mzda v sektoru soukromém.

STÁTNÍ SVÁTEK, Den české státnosti, jenž připadá na zítřek, připomíná zavraždění národního patrona, knížete Václava, později svatořečeného. Historici se přou o rok, kdy k tomu došlo, což je ale ještě nejmenší z kontroverzí spojených se sv. Václavem. Zesnulý historik Dušan Třeštík, odborník na svatováclavskou tradici, k tomu roku 2007 řekl: „Ty dvě postavy nebo ta dvě data osmadvacátá, září nebo říjen, byla vždy stavěna proti sobě. Protimasarykovská opozice za první republiky si zvolila právě Václava jako svůj symbol, tedy hlavně katolická opozice, protože jedna z hlavních vad nebo hlavních překážek Masarykova nového státu byla, že neměl vyrovnání s církví, s katolickou církví. Ta byla prorakouská, zůstala prorakouská, byla v zásadě nebo alespoň ve svých konzervativních kruzích protimasarykovská. Proto tedy Masaryk prohlašoval, že náš program je Tábor. Došlo k jakémusi vyrovnání v roce 1929, symbolicky velkými oslavami svatého Václava.“

Další důležité zprávy

V Česku začala prudce zdražovat elektřina. Společnost Bohemia Energy zvyšuje základní sazbu za megawatthodinu pro domácnosti o padesát procent, následovat budou patrně i další dodavatelé.

Prezident Zeman podepsal „lex Dukovany“, tedy zákon, který mimo jiné umožní vyloučit čínské a ruské firmy z výběrového řízení na jaderné technologie.

Reprodukční číslo nákazy covidem-19 činí v Česku 1,06, absolutní počty nových případů jsou nadále nízké. Sedmidenní incidenční číslo (počet nových případů detekovaných testem za uplynulých sedm dní přepočtený na 100 000 obyvatel) činí 30 (na vrcholu epidemie dosáhlo hodnoty 850). Během minulého týdne zemřelo na covid-19 v Česku třináct osob (ve špičkách epidemie to bylo přinejmenším stokrát více, mezi tisícem pěti sty a dvěma tisíci osobami). Vláda chystá další oslabení protiepidemických opatření.

Prezident Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král, na kterého praskla spolupráce s vojenskou kontrarozvědkou a StB v době, kdy za komunistického režimu vykonával povinnou vojenskou službu, tvrdí, že nikomu neublížil a odstoupit sám nehodlá.

Donald Trump je nadále přesvědčen, že o vítězství v prezidentských volbách přišel podvodem, a snaží se to prokázat. Fakta jsou ale proti němu.

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD), je v podezření, že pro volební kampaň zneužívá zdroje svého úřadu.

Exprezident Klaus zůstává v nemocnici.

Evropská komise požaduje, aby se všichni výrobci telefonů shodli na jednotné nabíječce. Týká se to hlavně společnosti Apple, která stále používá svůj speciální konektor Lightning.

Naše publicistika

Kanárské ostrovy nejsou jen oblíbeným místem pobytu turistů s konvenčním vkusem, ale také cílem migrace ze severní Afriky. Cílem, který mnoho nadějí neskýtá a je spíše slepou uličkou. Kanárská migrační trasa je drsnější než jiné. „Pokud loď vypluje ze Západní Sahary, překonat musí téměř pět set kilometrů. Pokud se plaví z Mauritánie, je to téměř osm set kilometrů, a když ze Senegalu, pak přes tisíc pět set. Někteří lidé se plavili i osm, devět nebo deset dní a přicházeli v hrozném stavu – lodě jsou staré a dřevěné a plují na nich lidé, kteří na oceán nejsou zvyklí. Dny tráví na slunci, loď se na vodě naklání, nemají jídlo ani vodu, zvrací, jsou dehydratovaní. Vraky se někdy najdou až v Karibiku – a u nich mrtví lidé,“ píše a záchranáře cituje ve své reportáži Karolína Klinková.

Kdo vyhrál německé volby? Angela Merkelová, říká v komentáři trochu překvapivě Pavel Polák. Vysvětluje, že propad CDU/CSU je pravděpodobně zaviněn především tím, že se Armin Laschet chtěl stylizovat co nejodlišněji od dlouholeté kancléřky. Kdo ji naopak paradoxně (a úspěšně) napodoboval, byl opoziční kandidát Olaf Scholz.

Ve Velké Británii chybí pohonné hmoty a potraviny. Nemá je kdo rozvážet. O nečekaných důsledcích brexitu mluví Flip Titlbach v dnešním vydání podcastu Studio N s naším londýnským spolupracovníkem Ivane Kytkou.

Přinášíme rozhovor s britským romanopiscem Davidem Mitchellem, který je mimo jiné spoluautorem scénáře čtvrtého dílu Matrixu. „O ději mi asi zatím nemůžete prozradit nic, že?“ zeptal se ho Ivan Adamovič. „Samozřejmě nemohu. To, co jsme teď slyšeli, nebyla ve skutečnosti siréna vozu záchranné služby, ale domluvený signál právníka filmové společnosti, který mě má varovat, abych neporušil smlouvu.“ K nejznámějším Mitchellovým knihám patří Hybatelé a Atlas mraků, nejnovější je dosud nepřeložená Utopia Avenue.

Jak čte japonského spisovatele bestsellerů Harukiho Murakamiho jeho překladatel Tomáš Jurkovič? Na to odpovídá v rozhovoru, který vedla Klára Čikarová. „Snažil jsem se jeho textům přijít na kloub a pochopit, o čem vlastně píše – proč se mu opakují postavy a motivy… Po přečtení každé jeho knihy jsem ale dlouho měl dojem, že jí příliš nerozumím. Nevěděl jsem přesně, co se tam stalo. A tak jsem vymýšlel různé způsoby, jak o tom uvažovat, četl jsem si o tom odborné texty. Nejvíce mě bavilo právě to zkoumání, o čem vůbec píše.“

Nepřehlédněte: pořádáme volební diskusi

Na dotazy reportérů Deníku N Renaty Kalenské a Jana Moláčka budou odpovídat zástupci tří uskupení, která aktuálně bojují o prvenství ve sněmovních volbách. Diskuse se koná ve čtvrtek 30. září od 18 hodin v divadle BRAVO! v pražském Braníku (Branická 411/63, 147 00 Praha 4). Finální složení hostů oznámíme zítra. Vstup je volný, prosíme ale o vyplnění registrace.

Citát pro dnešní den

„Řekni, co se to s námi se všemi stalo? Byl bys někdy pomyslel na takové konce?“

„Ne. To dělá ta moc, Gitko. Našla nás nepřipravené, neuměli jsme s ní zacházet, a ještě jsme se to nenaučili.“

– Ladislav Mňačko: Jak chutná moc