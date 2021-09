Česko stále nenašlo recept na budoucnost důchodů. Z trhu práce přitom odhání statisíce lidí

Ani končící vláda neprosadila klíčové změny pro to, aby byl český důchodový systém i v budoucích letech udržitelný. Zatímco současní penzisté si tak díky navýšením nad zákonnou valorizaci přišli na peníze navíc, Česko se znovu přiblížilo době, kdy bude muset akutně řešit demografickou krizi, která se promítne do toho, kolik peněz státu na penze pro důchodce zbyde. Jedno téma přitom v debatě téměř nezaznívá.

Není to pyramida, ale spíše plamen svíčky. S relativně úzkou základnou, velmi širokým středem a následně zužujícím se vrcholem. Tak vypadá věková struktura České republiky, kde největší skupinou obyvatel nejsou děti, ale lidé narození v éře prezidenta Husáka. Tedy čtyřicátníci, kteří jsou dnes páteří české ekonomiky – zakládají rodiny, odvádějí daně a od státu si berou jen minimum.

To se ale v následujících letech změní – ve chvíli, kdy tato skupina obyvatel odejde do penze. Český důchodový systém je již nyní v dlouhodobém deficitu, kritická by podle propočtů mohla být situace po roce 2040.

Nutnost situaci řešit potvrzuje demograf Tomáš Kučera z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Je nutné zahájit opravdu systematickou, či spíše systémovou přípravu společnosti na stárnutí populace. Jinak to bude zase jen o hašení požárů. Tentokrát ale hodně velkých,“ vysvětluje. Složení českého obyvatelstva se podle něj průměru Evropské unie vymyká.

To významně prodražuje provoz českého státu, především pak důchodového systému, který již několik let čeká na reformu. Ve hře je několik scénářů, klíčové ale bude najít pro systém nové příjmy.

Česko na chvostu

Podle mezinárodního srovnání byly v roce 2018 výdaje na důchody v Česku na úrovni 8,2 procenta HDP, což je pod evropským průměrem, který dosahuje 12,7 procent HDP. Na chvostu srovnání se nacházejí především východoevropské země, ani mezi nimi ale Česko nepatří mezi premianty. Více na důchody dává Slovinsko i Slovensko. Česko naopak vede v tom, jakou částku zaměstnanci odvádějí na sociálním pojištění. Přímé srovnání výdajů nicméně může být z hlediska porovnávání důchodů zavádějící, jak upozornila Národní rozpočtová rada. Většina zemí Evropské unie totiž důchody daní.

Vzorem pro Česko nicméně mohou být