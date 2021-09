Česko přestává být montovnou. Důležité vlastnosti inovačních lídrů mu ale chybí

Od konce komunismu Česko zažívá silný ekonomický růst, který táhnou zahraniční investoři i domácí podniky. Hospodářství země dosud do značné míry stálo na fenoménu levné práce a exportu zboží s nižší přidanou hodnotou. To se postupně mění. Příští vlády ale podle expertů musí vyřešit především to, jak Čechy připravit na zcela nové typy práce, které přinášejí inovativní technologie.