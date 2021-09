Signal Festival po loňské pauze opět rozzáří Prahu. Úplnou novinkou budou také instalace ve virtuálním prostoru.

Koronavirová situace nehrála do karet ani Signal Festivalu, který se vloni nekonal. Po dvou letech je festival digitální a kreativní kultury opět v plné síle a mimo klasický koncept světelných instalací přichází s inovativním projektem s názvem Signal AR. Celkem letos Signal připravil 4 festivalové trasy, 15 instalací ve veřejném prostoru, 6 instalací v rozšířené realitě a bohatý doprovodný program. Signal Festival se tento rok bude konat v Karlíně, Holešovicích a na Starém Městě od 14. do 17. října.

Čemu se letos bude festival věnovat?

Hlavní festivalové téma zní Plan C. Ten je ekologický, udržitelný a hlavně schopný se přizpůsobit za každých okolností. Organizátoři se společně s umělci zamýšlí nad tím, co může člověk udělat pro planetu Zemi. Mnohá díla však reagují také na pandemickou zkušenost. Signal proto oslovil umělce, kteří toto téma zpracovali a přetavili do instalací, jež mohou sloužit jako podnět k zamyšlení. Pokud umění něco dokáže, tak je to otevírat lidem oči, silně reagovat na aktuální společenská témata a upozorňovat na problémy, kterým lidstvo čelí.

Signal diváky letos provede již zmíněným Karlínem, ale i Starým Městem a nově také Holešovicemi. Návštěvníci se mohou těšit na monumentální 3D projekci od španělského studia Onionlab, která promění známé prostředí Průmyslového paláce na Výstavišti Praha v jedinečný zážitek. Chybět nebude ani oblíbený videomapping na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí. Letošní festivalové téma také zajímavě interpretuje německé studio Weltraumgrafik. Jeho projekce vtáhne svojí abstraktností a hypnotičností. Dílo reaguje na světovou pandemii, katastrofu však tvůrci vnímají jako výzvu a nový začátek.

Ekologické téma také zpracovala jedna z nejvýznamnějších českých umělkyň Milena Dopitová, která na festivalu představí kinetický objekt Jeff u vodní elektrárny na Štvanici a upozorní tak na dopady nezdravé existence moderní společnosti na přírodu kolem nás. Vizuální umělec, tvůrce experimentálních a intermediálních projektů a vedoucí Ateliéru malby na pražské UMPRUM Jiří Černický připraví tajemnou a působivou projekci vodních živočichů skrytých v hlubinách oceánu, kteří se překvapivě dokáží proměnit v nositele jasného ekologického poselství. Jeho instalaci Archaické aktuality najdete v Kasárnách Karlín. Interaktivní, hravou a energeticky zcela nezávislou kinetickou instalaci Rozkvétání světla vytvořili pro festival designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Rozhýbat techno-luční květy mohou návštěvníci vyzkoušet na prostranství před budovou Main Point Karlín.

Signal AR, aneb na Signal i ve dne

Naprostou novinkou je mobilní aplikace pracující s rozšířenou neboli augmentovanou realitou. Prostřednictvím chytrých telefonů bude možné v ulicích Karlína zobrazit digitální umělecké objekty a interaktivní instalace. Určena je tomu celá jedna trasa nazvaná Signal AR, která je situovaná do Karlína. Aplikaci vyvíjel Signal celý rok společně s kreativním studiem BRAINZ IMMERSIVE, bicepsdigital a čtyřmi českými umělci – malířem, sochařem a writerem Janem Kalábem, autorem futuristických vizuálních konceptů AOKU, vizuálním umělcem Janem Hladilem a vizuálním designérem Longiym.

Signal vůbec poprvé bude možné zažít za denního světla – aplikace Signal AR bude fungovat totiž pouze ve dne. K dispozici bude od začátku října a poběží po celý rok, bude tak mnoho času vyrazit na klidnou procházku Karlínem a rozšířenou realitu vyzkoušet v komornější atmosféře oproti festivalu, na který každoročně přijde velké množství lidí.

Představení vítěze Ceny Neon

Signal Festival dlouhodobě podporuje nejmladší generaci českých vizuálních umělců a autorských kolektivů. Za dobu své existence pomohl ke vzniku více než 80 instalací. Letos v této misi přichází s novinkou. Poprvé připravil se společností Pražská plynárenská soutěž Cena Neon pro studentky a studenty vysokých uměleckých škol. Vítězem výzvy se stalo dílo Simulakra autorské dvojice Vítězslav Plavec a Filip Zeman z Fakulty architektury a umění Technické univerzity v Liberci. Instalace bude součástí letošního Signalu.

Signal není jenom o instalacích

Doprovodný program nabídne sympozium věnující se udržitelnosti kulturního a uměleckého prostředí, výstavu umělce Michala Škapy či audiovizuální performance Vektroskop v Divadle Archa. Během čtyřdenního programu sestavené Davidem Vrbíkem zde vystoupí Soňa Koutová, Tomáš Krivošík, Beata Hlavenková, Ondřej Skala (JTNB), Stanislav Abrahám, Leoš Hort (HRTL) a další.