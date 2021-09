Online: Německé volby bez jasného vítěze, o kancléři rozhodnou Zelení a liberálové

Odhady výsledků německých voleb televizemi ZDF a ARD se nadále přibližují, obě stanice už jako vítěze určují sociální demokraty se ziskem okolo 26 %, což by jim přisoudilo 204 až 210 křesel. Druhá CDU/CSU zaostává o více než procento, informuje reportér Spiegelu.

9pm: ARD and ZDF projections are converging, both see SPD clearly winning most votes (around 26%) and most seats (204-210) pic.twitter.com/X5JAwSfqrQ

— Mathieu von Rohr (@mathieuvonrohr) September 26, 2021