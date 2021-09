Skutečný děj Murakamiho knih musíte odkrývat, říká překladatel nejúspěšnějšího japonského spisovatele

V létě u nás vyšla již dvacátá kniha japonského spisovatele Harukiho Murakamiho ve vašem překladu. Tancuj, tancuj, tancuj je přitom titul, který Murakami napsal už v 80. letech. Proč vychází až teď?

Ze začátku, když u nás tohoto spisovatele ještě nikdo neznal, vybíralo nakladatelství Odeon především ty Murakamiho knihy, které měly největší zahraniční úspěch. Jako první vydali jeho nejúspěšnější román Norské dřevo, druhou knihou byl román Na jih od hranic, na západ od slunce, a když se tu chytila i ta, vybrala se čerstvá novinka Kafka na pobřeží. Pak se dlouho pokračovalo v novinkách a Tancuj, tancuj, tancuj si nakladatelství nyní vybírá opět jako sázku na jistotu.

Kolik ještě napsal Murakami knih, které u nás dosud nevyšly?

Neobjevila se u nás ještě spousta jeho povídek, ale také třeba cestovní deníky nebo zápisky o jazzmanech. Ty nebyly přeloženy snad ani do angličtiny, natožpak do dalších jazyků. Co se týká románů, tam je v současné době přeložené snad všechno až na ty dva úplně první, čili Poslouchej, co zpívá vítr a Pinball, 1973. Ty napsal ještě v době, kdy se svou ženou provozoval jazzový bar, tedy takříkajíc ve volných chvílích po práci. Až na začátku 80. let, počínaje románem Hon na ovci, se pustil na profesionální spisovatelskou dráhu.

Kde a jak jste se poprvé setkal s Murakamiho texty?

Přišel jsem k Murakamimu tak, že