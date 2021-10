Ponor do nejtemnějších vod. Audio procházky pomáhají pochopit, proč si lidé sáhnou na život

Ve strašnickém kostele Neposkvrněného početí Panny Marie sedí večer několik lidí, někteří z nich mají na hlavě sluchátka. Z nich se nejprve ozývá záznam bohoslužby. Slyšet jsou zvuky vrzajících lavic a zpěv kostelního sboru. Pak začne mluvit ženský hlas.

„Měla pocit, že jí Bůh bere všechny a všechno, co má ráda. Nejdříve jejího tátu, pak souseda, psa – měla to vše poznamenané v deníku, všechny data úmrtí. Když jsem jí po těch nešťastných příhodách přijela navštívit, poprvé mě nechtěla obejmout. Prý by pak Bůh viděl, jak moc mě má ráda, a přišla by o mě jako o ostatní. Říkala mi, že se jí zdál sen o mně a o vodě a že mi v tom snu hrozilo nebezpečí. Maminka neustále mluvila o vodě, snila o ní. Kvůli své práci jsem ji ale vídala tak jednou dvakrát do roka a nevěděla jsem, co se skutečně děje. Nechápu, že lidé v jejím okolí nic neudělali. Kdyby zasáhli, mohlo teď být vše jinak,“ zní ze sluchátek. Matka se nakonec utopila v přehradě.

Jde o jednu z pěti nahrávek inspirovaných skutečnými příběhy, které si mohli zájemci ve Strašnicích poslechnout. Jejich hlavními aktéry jsou lidé, kteří