Notes: O premiérech, které nemáme, i o tom, kterého máme. A ten má zase Facebook

Je tu pátek, a to znamená další předvolební speciál Deníku N. Tentokrát o dvou pánech, kteří by rádi v křesle premiéra vystřídali Andreje Babiše.

Jací by byli premiéři Ivan Bartoš a Petr Fiala? Podrobné profily, které kolegové z domácí redakce připravili, přibližují, jací ve skutečnosti opravdu jsou, jak o nich mluví blízcí, jakou politickou dráhu už mají za sebou a s čím se vydávají do nadcházejícího volebního klání.

Dva roky, které proměnily Ivana Bartoše. Jak kandidát na premiéra nahradil whisky sportem, píše v prvním z profilů Prokop Vodrážka.

Noblesní pán, který umí bouchnout do stolu. Jak by si Petr Fiala počínal jako premiér, stojí v titulku druhého vhledu, který sepsali Hanka Mazancová, Jana Ustohalová, Bára Janáková a Kirill Ščeblykin.

Do přemýšlení obou kandidátů pak pomohou nahlédnout také rozhovory, které s nimi vedla Renata Kalenská. I když by se možná oba shodli na máločem, na současného šéfa vlády pohlíží vlastně podobně. Nejsme blázni, abychom šli s ANO do vlády, říká šéf koalice Spolu. Babiš nemá respekt k nikomu. Nechci žít v zemi, kde se lidé bojí, míní zase lídr koalice Pirátů a STAN.

O tom, co chystají opoziční koalice pro rodiny s dětmi, seniory nebo životní prostředí, si pak můžete přečíst v textu, který porovnává program Spolu a Pirátů a STAN, a to z pohledu různých životních situací. Ať už jste mladý pár a sháníte bydlení, dojíždíte do práce vlakem a využíváte MHD nebo vám leží na srdci vzdělání vašich dětí, kolegové Adéla Karásková Skoupá a Michal Tomeš pro vás shrnují, jaká řešení koalice nabízí. Nazvala bych to ideálním předvolebním rozcestníkem pro nerozhodnuté voliče.

Za hranicemi pochopitelného

Asi jste to taky někde zaznamenali – českým chalupám a chatám hrozí obsazení migranty. Alespoň před tím varuje premiér naší země. Když se v posledních hodinách kouknete na Babišovy sociální sítě, je zřejmé, že došlo k jakémusi odbrzdění. Většinou tahy premiérova marketingového týmu považuji za vcelku chytré, u „řádění“ posledních hodin si ale spíš říkám, že takhle by to vypadalo, kdyby měl můj děda Facebook a nechápal, že na otázku „Co se vám honí hlavou?“ nemusí odpovídat pokaždé, když aktualizuje stránku.

Výrokům o chalupách a „ekofanaticích“, kteří prý chtějí zrušit auta, reakcím na ně a způsobu kampaně, jakou hnutí ANO vede, se věnovali kolegové Prokop Vodrážka a Jan Tvrdoň. Vždyť Okamura říká totéž, hájí svého šéfa třeba poslankyně ANO Věra Procházková. Zafungovala tahle facebooková smršť aspoň z pohledu interakcí? I to se dočtete uvnitř článku.

A zmiňované autorské duo napsalo i další text, který dnes moc doporučuju, a sice příběh o tom, jak si premiér našel na mediální scéně nového favorita – Parlamentní listy.

O tom, že Babiš v kampani přitvrdil, svědčí koneckonců třeba i návštěva Maďarska, kde si prohlíží na hranici plot proti migrantům. Kolega Kirill Ščeblykin si o tom, proč je chytré sázet v závěru kampaně na kulturní války, povídal s politoložkou Evou Lebedovou z Univerzity Palackého v Olomouci.

Sázku na polarizaci, šíření strachu a eskalaci negativních emocí pak v komentáři rozebírá Honza Moláček. Strategie je podle něj funkční ze dvou pohledů: „Spolehlivě mobilizuje Babišovy voliče a zabírá i na nevoliče, bohužel stejně spolehlivě degraduje politickou kulturu i veřejnou debatu, a vytváří tak další překážku, kterou bude Česko muset překonat, pokud se ve volbách rozhodne vydat směrem ke standardním demokratickým politickým poměrům.“

Za hranicemi Česka

Abych vás ale nezavalovala jen domácím děním, připojím ještě pár článků ze světa. Třeba pohled do Brazílie může být jakýmsi uklidněním, že to tu ještě tak horké není. „Jen Bůh mě odstaví od moci,“ tvrdí tamní prezident Bolsonaro, který se připravuje na možnou prohru podle Trumpova manuálu. Nutno dodat, že volby jsou za rok. O situaci v zemi píše Tomáš Nídr.

Smutný příběh hoteliéra ze Rwandy, který zachránil stovky životů a kterého unesla a odsoudila vláda na 25 let vězení, přináší spolupracovnice slovenského Denníku N Kristina Böhmerová. Paul Rusesabagina byl v době tamní genocidy manažerem hotelu, ve kterém ukrýval přes 1200 lidí. Díky oscarovému filmu se stal světovou hvězdou, protože jim obratným vyjednáváním s vraždícími válečníky zachránil život. Teď ten svůj, prakticky do smrti, bude trávit ve vězení.

Čechy neobsluhujeme!!! To je nápis, který na hospodě asi žádný Čech potkat nechce. A přesto se to stát může, třeba v polské Bogatyni, kde vášně budí spor o důl Turów. Plakát je reakcí na žalobu, kterou Česká republika podala k Soudnímu dvoru Evropské unie kvůli pokračující těžbě v dole Turów u českých hranic a která vyústila v pokutu Polsku ve výši 500 000 eur za den. Více se dočtete v přeloženém textu deníku Gazeta Wyborcza.

