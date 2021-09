Důvody, proč si (ne)koupit kamado gril

Víte, co je to kamado gril? A proč má vůbec mezi milovníky grilování takovou oblibu? Přečtěte si výhody a nevýhody kamado grilu a zjistěte, jestli je tento zahradní gril ideálním parťákem pro vaše kulinářské umění.

Kamado není obyčejný zahradní gril, ale kompletní venkovní kuchyně, na které připravíte mnohem více jídel než na klasickém bbq grilu. Kamado gril má ideální oválný tvar, schopnost přesně udržet nastavenou teplotu a tím zajistit optimální cirkulaci teplého vzduchu uvnitř. Pro výrobu kamado se navíc využívají pouze kvalitní a teplotně odolné materiály.

Výhody a nevýhody kamado grilu

Kamado gril dodá jídlu nepřekonatelnou chuť, kterou s obyčejným grilem na dřevěné uhlí nedosáhnete. Jaké ale mohou být položky na seznamu nevýhod? Naše nejoblíbenější modely L a XL jsou mnohem těžší než velikostně srovnatelné klasické zahradní grily. To může být pro někoho problém, i když kvalitní pojízdný stojan umožňuje s keramickým grilem snadno manipulovat. Jde určitě o velkou investici, ale s kamado můžete připravovat všechny druhy jídel od klasického grilování, přes pečení, vaření, uzení a přípravu v páře, až po dušení a pomalé vaření. To vám klasický gril neumožní. A co spotřeba? Keramika odráží teplo a má silné izolační vlastnosti, takže spotřeba dřevěného uhlí je mnohem nižší než u běžného grilování.

Příslušenství, které stojí za to

Příslušenství není nezbytné, ale rozšíří vaše možnosti přípravy jídel v keramickém grilu. Můžete vytvořit ochranný štít mezi žhavým dřevěným uhlím a připravovaným jídlem na roštu tak, že se bude připravovat a vařit pomalu na nepřímém ohni. Ideální pro pečení chleba, koláčů nebo pro pomalé vaření jídla v pekáči. Pokud na rošt umístíte pečící kámen, rázem gril proměníte na pizza pec a upečete dokonalou pizzu. Nebo raději Flammkuchen s lahodnou křupavou kůrkou?

Pokud chcete vařit nebo dusit, je ideální litinový smaltovaný pekáč. A pro uzení můžete využít dřevěné udící dřevěné štěpky nebo špalíky. Při grilování zkuste litinový rošt, s kterým docílíte pěkného grilovacího vzorku.

Jaká velikost je ideální?

Co budete grilovat? Pro kolik lidí? To jsou otázky, které byste si měli před nákupem položit. Pokud rádi cestujete, dobrou variantou pro vás bude malý gril. Díky jeho rozměrům a hmotnosti perfektně nahradí cestovní gril. Bude kamado jednou z hlavních dominant vaší venkovní kuchyně, máte velkou rodinu nebo často zvete přátele na večeři? Pak byste měli zvážit koupi všestrannějšího modelu jako je M, L nebo XL. Jste profesionál a potřebujete velký prostor pro vaření? Připravujete pravidelně pokrmy pro více lidí a v průběhu celého dne? Pak je pro vás ideální profesionální gril model 2XL.

Proč kamado od Big Green egg?

Pokud si potrpíte na kvalitní grily, budete chtít i to nejlepší v oblasti keramických grilů. Důležitá je spolehlivost, snadné používání a skvělé výsledky. Průkopník keramických kamado grilů Big Green Egg tyto požadavky určitě splňuje. Grily značka začala vyrábět v roce 1974. Jde o jediný originál svého druhu, který se vyrábí v nejmodernější továrně v Mexiku z keramického materiálu založeného na technologii NASA. Vysoce kvalitní keramika s dvouvrstvou glazurou zajišťuje vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům a extrémně vysoké izolační vlastnosti. Díky tomu je kamado velmi ekonomické z hlediska spalování dřevěného uhlí, odolné vůči extrémním venkovním teplotám a udržuje stabilní teplotu uvnitř.