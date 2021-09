Je to chytrý závěr kampaně. Velká část voličů ví lépe, co nechce, komentuje Babišovu sázku na kulturní války politoložka

Jaký záměr mají podle vás zdůrazňování témat kulturní války a focení se s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, což lze sledovat v kampani Andreje Babiše?

Je to podle mě docela chytrý manévr. Přesně využívá znalost, jak v závěru kampaně mobilizovat určité voliče, pro které je porozumění politice poměrně obtížné.

Je mnohem jednodušší se ztotožnit s tím, co nechci, než si složitě vybírat z nabídky různých konkurenčních programů. Velká část voličů bohužel neví tolik přesně, co chce. Ale dobře ví, co nechce.

V závěru kampaně může být dobrým strategickým tahem polarizovat rozhodnutí na to, co nechci, a nabízet to takto voličům.

Z mého pohledu je smutné, pokud premiér používá takový politický styl a manipulativní prostředky komunikace, což ukazuje i jeho kniha Sdílejte, než to zakážou. Téma migrace je použito opravdu manipulativně ve vztahu k ostatním politickým stranám.

Myslíte si, že se snaží přilákat některé voliče SPD, nebo mobilizovat a nalákat k volbám ty, kteří běžně nevolí?

Mohou zde být dva záměry. Jednak mobilizovat některé váhající voliče, pro které může být složité si mezi stranami vybrat. Český premiér má samozřejmě výhodu, že jeho strana pravděpodobně zvítězí ve volbách. Lidé mají tendenci se psychologicky přidávat k vítězi.

Zároveň to může být snaha demobilizovat ty, kteří by do určité míry chtěli volit někoho z opozice, mají ale určité výhrady ke koalicím a podobně. V důsledku i takovéto negativní kampaně mohou přispět k tomu, že si nemají jak vybrat a nebudou volit nikoho.

Když se podíváme na spojení kampaně s Orbánem, kdy Babiš navštívil plot na hranici Maďarska a Srbska a Orbán přijede do Ústeckého kraje, kde předseda vlády kandiduje. Může to mít nějaký pozitivní efekt z hlediska ANO?

Vizuálně to symbolické je a musíme se podívat, na kterou stranu se premiér definitivně staví. Musíme to zařadit do určitého kontextu, že má obrovské problémy s institucemi Evropské unie a s EU jako takovou kvůli svým osobním zájmům. Existují přesvědčivé důkazy a informace o jeho střetu zájmů.

On se nyní jednoznačně staví na stranu