PolitikoN: Dva týdny do voleb. Špičky české vlády otevřely podchod pro chodce

Do obou forem komunikace se pustil premiér Andrej Babiš (ANO). Ten včera večer zahájil něco, co by bylo možné s nadsázkou označit i za kobercové bombardování svých fanoušků na Facebooku. Po vzoru nejsilnějších okamžiků hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka na sociální síti zveřejnil řadu pozoruhodných příspěvků. Za všechny je možné zmínit: „Chaty a chalupy migrantům? Nikdy!“

O premiérově tapetování bylo řečeno a napsáno mnohé. Nyní do reálného světa. Nejprve jistě nesouvisející zprávy. Inflace je stále vysoká a Agrofert dál čerpá národní dotace.

A teď ke kampani. Šéf kabinetu se svým vládním místopředsedou Karlem Havlíčkem (za ANO) vyrazil do terénu a jal se otevřít některé stavby veřejnosti. V Praze třeba vlakovou zastávku Zahradní město, kterou z 80 procent platila Babišem démonizovaná Evropská unie. Anebo podchod pod pražským hlavním nádražím vedoucí na Žižkov.

I když jde pochopitelně o významné dílo a je dobré, že vzniklo, může se přítomnost premiéra jevit