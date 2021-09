Notes: V kauze Čapí hnízdo hrozí postih, ne však pro premiéra. Ten se mezitím fotil s popíračem genocidy ve Srebrenici

Vedle našeho speciálu o státní správě a inventury Babišových slibů jsme dnes vydali další speciál, tentokrát z dílny naší zahraniční redakce. Ten rekapituluje neuvěřitelných 16 let Angely Merkelové v čele Německa.

Co všechno se od roku 2005 ve světě změnilo, ve svém textu shrnul kolega Jan Kudláček. Náš německý reportér Pavel Polák se potom ptal českých premiérů, kteří se ve funkci za tu dobu vystřídali, na jejich osobní zkušenosti s německou kancléřkou. V textu promlouvá Mirek Topolánek, Bohuslav Sobotka, ale i Jiří Paroubek. Pavel v článku připomíná také diplomatický incident při návštěvě Merkelové v ruském Soči v roce 2007.

Od velkých státníků se nyní přesuňme k české politice. Kauza Čapí hnízdo zaznamenala další posun. Postih hrozí dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi. Ten podle vrchního státního zastupitelství v případu způsobil průtahy. Zastupitelství už přikročilo ke konkrétním krokům: Šarochovi zkrátilo lhůtu pro vypracování konečného rozhodnutí ze dvou měsíců na jeden. O dění psala Eliška Hradilková Bártová.

Ta se v dnešním sumáři tvorby Deníku N podepsala i dalším důležitým textem, který se rovněž týká premiéra Babiše. Kdyby holt oblast jeho zájmů nebyla tak široká, tolik textů by o něm nevznikalo. Středočeský kraj vypověděl smlouvu s Mafrou, která patří do holdingu Agrofert. Zdůvodnil to střetem zájmů premiéra Babiše i vysokou cenou.

Být premiér a zároveň vlastnit celostátní vydavatelství není v pořádku, ale nemusím připomínat, že většině voličů to zřejmě nevadí. Proto opoziční koalice do velké míry nemají co nabídnout. O tom v rozsáhlém komentáři píše Stanislav Biler. Piráty se Starosty i koalici Spolu kritizuje nekompromisně, ale spravedlivě. „Situace je dokonce natolik absurdní, že je to premiér, a nikoli opozice, kdo útočí na slabá místa protivníků a ti se musí bránit,“ píše například. Na konkrétních příkladech pak ukazuje, jak se opoziční koalice bojí jít do ideového střetu s vládním hnutím, snad aby ukrojily alespoň část jeho elektorátu. „Babiš své voliče mobilizuje, opozice nudí a uspává. Ze strachu, aby nepřišla o desetiny procent, přichází o procenta celá,“ pojmenovává situaci Biler. Je to dlouhé, nepříjemné, ale krutě opravdové čtení, které stojí za to. Protože kdybychom všichni měli číst jen to, co je nám příjemné, možná bychom se s vládou v čele s hnutím ANO spokojili.

Premiérova kampaň vesele pokračuje a zapojil do ní i maďarského premiéra Viktora Orbána. Dnes vystoupil na demografickém kongresu v Budapešti, kde řečnil po boku lídra bosenských Srbů Milorada Dodika, popírače srebrenické genocidy. A člověka, který je na americkém sankčním seznamu. O premiérovi a jeho nových přátelích psala Markéta Boubínová.

Pokud na fotografii hledáte polského premiéra Morawieckého, který byl také pozván, hledáte marně. Ten na poslední chvíli svou účast odvolal – kvůli účasti Babiše a současné napjaté situaci kolem dolu Turów.

Andreji Babišovi je věnováno i dnešní vydání Studia N.

Kolegyně Hanka Mazancová, Dominika Píhová a Honza Tvrdoň se ve svém textu zase věnují tomu, jaké to je pracovat pro stát. Věděli jste, že průměrný věk státního zaměstnance je 47 let? Mladší lidé pro stát pracovat nechtějí a ti současní odtamtud odcházejí.

A co vás u nás čeká zítra?

Pokud se i zítra odeberete na naše internetové stránky, do trafik nebo do svých schránek, bude na vás čekat další speciální vydání. Tentokrát se bude týkat lídrů obou opozičních formací: Petra Fialy a Ivana Bartoše. Pokusíme se přiblížit, jací by asi byli ve funkci premiéra.

– „Není to muž z lidu.“ Jaký je ve skutečnosti Petr Fiala?

– Z rebela kandidát na premiéra. Proměny Ivana Bartoše

– Lepší školství i životy seniorů. Jaké recepty obě koalice nabízejí?

– Nečekané koalice po slovenském vzoru

– Nejsme blázni, abychom šli s Babišem do vlády

– Volby rozhodnou o tom, zda půjdeme s Orbánem

– Americká kulturní hegemonie končí

– Nefritový králík a měsíční koláčky

A pokud máte namířeno na festival Svět knihy nebo ještě hledáte důvod, proč tam zamířit, vězte, že na něm má svůj stánek i Deník N. Až do neděle se budete moci setkat s našimi redaktory a popovídat si.

Příjemné počtení přeje Adam Hecl.