Proměny Ivana Bartoše: Whisky nahradil sportem, z rebela je kandidát na premiéra

Ivan Bartoš stojí v čele Pirátské strany od prvního sjezdu v roce 2009. Za tu dobu se stal nejen jejím symbolem a tváří, ale také člověkem, který má ambice postavit se do čela vlády. Jak se předseda Pirátů měnil a vyvíjel v průběhu let, si přečtěte ve velkém profilu Deníku N.

Ivan Bartoš při letošní kampani působí podobně jako v roce 2014, kdy se Piráti chtěli dostat do Evropského parlamentu. Na setkání s lidmi nosí jednobarevné košile zastrčené v džínách. V ruce má harmoniku, kterou odloží, když chce vysvětlit postoje Pirátské strany a to, proč ji volit.

Před sedmi lety Pirátům účast v Evropském parlamentu těsně utekla – získali 4,8 procenta hlasů –, přesto se jednalo o jejich první skutečně velký úspěch. V té chvíli začal přerod Pirátů z jakéhosi bizarního uskupení „ajťáků“, jak byli tehdy často vnímáni, v parlamentní stranu, která se letos na jaře dočasně dostala i do čela předvolebních průzkumů.

Tento rok přinesl i výraznou proměnu Ivana Bartoše, který se z rebela a člověka, který s „přáteli hackuje politiku“, stal lídrem strany s vládními ambicemi. A proměna dlouholetého lídra strany jde ruku v ruce s proměnou Pirátů jako takových.

Ivan Bartoš se narodil v roce 1980 v Jablonci nad Nisou, vyrůstal v městysu Janov nad Nisou v rodině učitelky a bankéře. Rodiče byli v komunistické straně, podle Bartošovy o pět let starší sestry ani ne tak z přesvědčení, jako z rozumu. Mít klid, jít s dobou.

„Myslím si, že naši patřili k lidem, kteří si vykalkulovali, že když půjdou se systémem a dobou, bude to pro ně jednodušší. Angažovali se minimálně, přestože asi museli. Neudělali ale ani o krok navíc,“ popisuje Bartošova sestra Marie Hubálek Kalbáčová, docentka molekulární a buněčné biologie a genetiky na pražské Univerzitě Karlově.

Bratra popisuje jako živé a energické dítě, alespoň co se týče školy. On byl tím, na koho se doma po třídních schůzkách obrátila pozornost.

„Teď se k němu všechny učitelky a učitelé hlásí, ale dříve to tak úplně nebylo. Třeba když něco řekli špatně, on je musel hned opravit. V té době se to moc nenosilo. Myslím, že ve škole dost narážel. Byl to jeho určitý boj proti nespravedlnosti a nepravdě,“ říká.

Sám Bartoš opakovaně popisoval, že ho v mládí hodně ovlivnily knížky Zdeny Frýbové ze začátku 90. let, například Mafie po česku a Mafie po listopadu, které popisují problematické okolnosti polistopadového období. Vyrostl prý také na protifašistických románech Ericha Marii Remarquea.

Jeho spolužák z gymnázia Jan Lehký popisuje, že díky svém intelektu zvládal učivo bez problémů. „Měl tak spoustu času vymýšlet jiné blbosti,“ vysvětluje. Už v té době Bartoš hrál na harmoniku, která ho provází téměř každými jeho volbami.

V té době měl i podle archivních fotografií dlouhé vlasy, rebelský postoj vůči škole i světu. Lehký popisuje, že už tehdy jej táhly hospody a noční život.

Zlomová Amerika

„Tehdy bylo v Jablonci málo podniků, když nepočítám klasické hospody. Jedním z nich byla Zebra. Takový undergroundový podnik, kde se scházela veškerá možná chátra – rockeři, pankáči, technaři i skinheadi. Byla to taková jediná undergroundová hospoda,“ líčí devadesátá léta.

„Tam jsme se slejzali. Neřešili jsme politiku nebo jsme si o ní povídali jako u piva. Ivánek to prokládal tím, že hrál na harmoniku. Chodil do klasických hospod za štamgastama – dědkama, kterým tam hrával za zelenou nebo malý rumy. On je