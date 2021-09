Koláčky s kachním vejcem a králík na Měsíci. Vítejte na druhém nejdůležitějším čínském svátku

„Nebude to velké, ale koláček si dám,“ dívá se mi do očí mladý muž, který si říká anglicky Peter a právě mi podává porci wantanských nudlí, co jsem si objednala k obědu. Sníst je musím na chodníku, protože ačkoliv restaurace v Malajsii oficiálně otevřené být mohou, málokterá skutečně je. Peterovy nudle jsou nedaleko Petaling Street, která je malajsijským centrem Čínské čtvrti, jsou vyhlášené a vyprodané bývají už dlouho před polednem. Přesto měl v uplynulých čtyřech měsících celostátní uzávěrky co dělat, aby byznys udržel při životě.

Spoustě jiných se to nepovedlo, a tak v den oslav procházím ve čtvrti kolem zavřených podniků, polorozpadlých stánků a muže, kterého covid vystěhoval do auta. Je tu mrtvo. A není nic smutnějšího, než když si chcete koupit lampion nebo měsíční koláček, a pokud už najdete otevřený obchod, prodává roušky. „Lampionů jsem letos objednal pár. Není, kdo by je kupoval,“ říká mi majitel jednoho z obchodů, který ale večer stejně jeden rozsvítí a obejde s ním dům. Jeho malí vnuci podzimní festival milují a hlavně kvůli nim bude rodinná večeře, koláčky i lampiony. Nám naštěstí slavnostní dekorace taky chybět nebude – koláčky jsem koupila před pár týdny a lampion vyrobil syn v rámci školkového projektu.

Koláček s kachním vejcem a durianem

Svátek středu podzimu se koná každý patnáctý den osmého měsíce čínského lunárního kalendáře. Údajně je to noc s nejjasnějším a nejkulatějším úplňkem za celý rok. Slaví se hlavně jídlem. Rodina se sejde ke slavnostní večeři, přičemž kulatý měsíc má na stole v podobě kulatého ovoce (i tady v Malajsii, kde je v obchodech v oddělení ovoce a zeleniny vystavené hlavně lokální tropické ovoce, jsou poslední dva týdny ve velkém k dostání hrozny, melouny, pomeranče a pomela) a měsíčních koláčků. Koláček má průměr okolo deseti centimetrů a tloušťku čtyři. Pod vrstvou bohatě dekorovaného křehkého těsta připraveného z mouky a sádla najdete plejádu náplní. Jejich složení se liší podle oblastí.

V Malajsii jsou koláčky k dostání v každém supermarketu, oblíbené je ale objednat si luxusní dárkový set od některého z místních hotelů. O nejkrásnějších koláčcích, kde je koupit a za kolik informují zhruba dva týdny před festivalem na velké dvoustraně i místní noviny. Já jsem letos zkusila náplň ze sladkých fazolí, lotosu a zeleného čaje, ořechů a kandovaného ovoce. Někdy v nich bývá i kachní vejce nebo ryba, ale na to jsem si zatím netroufla. A v Malajsii samozřejmě durian, populární a extrémně páchnoucí ovoce.

Hotely také čím dál častěji připravují i řekněme západnější varianty. Například Ritz Carlton měl letos v nabídce koláčky s náplní ze šampaňského a portského vína. Hotel je doručoval v ozdobné dárkové krabici, která vypadá jako luxusní šperkovnice. Sada čtyř koláčků stojí většinou od tří set do tisíce českých korun, záleží právě na náplni a balení a samozřejmě úrovni hotelu, případně jménu cukráře, který je peče.

Čínské Díkůvzdání

Stejně mnoho, jako je koláčků, je i pověstí, které se k svátku vážou. Ta nejpopulárnější, kterou tu slýchají i děti ve školce, podobně jako ty americké příběh na Den díkůvzdání, zní zhruba takhle: kdysi dávno žila nádherná žena jménem Čchang-e. Bylo to v době, kdy lidi na planetě Zemi sužovalo obrovské vedro, protože na obloze zářilo deset sluncí. Naštěstí Chou I, manžel téhle nádherné ženy, byl výborným lukostřelcem. Devět sluncí sestřelil a jako odměnu za záchranu planety dostal elixír nesmrtelnosti.

Protože ale nechtěl žít bez Čchang-e, společně se rozhodli elixír uschovat. Bohužel o něm věděl jeden z jejich přátel. Jednoho dne musel Chou I odjet. Přítel toho využil, vpadl do domu a požadoval elixír od jeho ženy. Ta tušila, že nad silnějším protivníkem nevyhraje, a tak elixír vypila a začala utíkat. Najednou zjistila, že je lehká jako pírko a vznáší se do nebes. Aby nebyla daleko od milovaného manžela, přistála na Měsíci.

V jiné verzi je Čchang-e sobečtější, takže elixír vypije bez manžela. Za trest bohové pár rozdělí a žena musí žít na Měsíci. Setkat se mohou pouze jednou za rok, právě v den úplňku. Po zbytek roku dělá Čchang-e na Měsíci společnost Nefritový králík. Ten je v řadě čínských literárních děl synonymem pro Měsíc a kromě lampionů a koláčků je také nejpopulárnější dekorací k svátku. Obrovskými, hlavně bílými zajíci, jsou v Kuala Lumpuru právě teď vyzdobené recepce hotelů, nákupní centra a třeba i synova školka. Králíkovy uši jsou i na lampionu, který si z ní v úterý přinesl s přáním, abychom se večer společně podívali na měsíc. Paní učitelka mandarínštiny říkala, že by se tam mohla objevit krásná Čchang-e. Tak co kdyby?