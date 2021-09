Český premiér Andrej Babiš (ANO) se jako jeden z řečníků zúčastnil demografického summitu v Budapešti. Hned po něm vystoupil lídr bosenských Srbů Milorad Dodik, který popírá, že by se ve Srebrenici odehrála genocida, a je na americkém sankčním seznamu. Před několika dny světová média kritizovala, že se s Dodikem nechal vyfotit tenista Novak Djoković. Fotku Babiše s Dodikem a dalšími politiky zveřejnil Úřad vlády.

Premiér Babiš vystoupil na summitu v Budapešti po boku bosenského Srba, který popírá, že by šlo ve Srebrenici o genocidu

Čtvrtý demografický summit v Budapešti organizovala maďarská vláda a jedním z hlavních řečníků byl premiér Viktor Orbán. Ústředním mottem byla rodina jako klíč k udržitelnosti.

Mezi hosty byl i bývalý americký viceprezident Mike Pence. Ten ve svém proslovu odsoudil mimo jiné potraty, které jsou podle něj velkou ztrátou. V USA toto téma opět nabylo na síle poté, co začal v Texasu platit zákon, který zakazuje de facto veškeré potraty po šestém týdnu těhotenství.

Babiš uvedl svým proslovem druhý řečnický blok summitu.

„Proč někteří lidé odmítají děti? V poslední době se k tomu přidal argument, který bych označil za klimaticko-dogmatický. A ten přichází s jednoduchou rovnicí. Lidé zvyšují produkci CO 2 , který údajně způsobuje změny klimatu a ničí naši planetu. Čím méně lidí, tím nižší uhlíková stopa. Když to domyslím do důsledku – ať lidstvo vymře a zachrání tak planetu?“ ptal se za řečnickým pultem český premiér.

Zároveň zmínil i své v posledních týdnech často opakované téma ilegální migrace, která podle něj nemá nic společného s naší budoucností. Jediným řešením proti vymření Evropy je podle Babiše zvýšení porodnosti. Slíbil proto, že pokud vyhraje říjnové volby, bude chtít pro hnutí ANO ministerstvo práce a sociálních věcí.

Hned po Babišovi Dodik

Hned po Babišovi vystoupil lídr bosenských Srbů Milorad Dodik. Politik je od roku 2017 na seznamu amerických sankcí, protože podle vlády Spojených států ohrožuje plnění Daytonské mírové dohody, která ukončila válku v Bosně. Dodik totiž dlouhodobě popírá genocidu v Srebrenici a vyzdvihuje