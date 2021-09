Fiala: Nejsme blázni, abychom šli s ANO do vlády. Zemana donutíme dodržovat pravidla

Když jsme spolu v této sněmovní kanceláři před necelým rokem a půl seděli naposledy, s naprostou jistotou v hlase jste mi říkal, že vyhrajete volby a budete premiérem. Jste si tím pořád tak jistý?

Je to jasné. S tím jdeme do těchto voleb. Jsme v parlamentní demokracii, takže jedna věc je vyhrát volby, ale pak to ještě musí vyjít tak, aby se dala sestavit koalice. Pak teprve člověk může být premiérem.

Ale to, že vyhrajeme volby, je teď asi pravděpodobné víc, než když jsme spolu mluvili naposledy. Pokud se nám podaří i v posledních dnech využít náš potenciál a obrovskou naději, kterou do nás lidé vkládají, můžeme to dokázat.

Takovým optimismem mě překvapujete. Ať se děje, co se děje, Andreji Babišovi se jeho preference vrátily ke zhruba třiceti procentům.

Jak asi víte, já si na ty preference moc nehraju. Jestli to někoho baví, ať se tím zabývá, ale neodpovídají volebním výsledkům. Já mám samozřejmě k dispozici výzkumy, které si necháváme dělat my.

Co z nich plyne?

To, co vám říkám. Těmto průzkumům věřím mnohem více a opravdu se nebudu trápit výzkumy agentur, které v minulých volbách nedokázaly výsledek odhadnout. Ale obecně jediné průzkumy veřejného mínění, které mě zajímají, jsou volby.

Tomu úplně rozumím. Jenom jste mě zaskočil, že máte průzkumy, které říkají, že koalice Spolu vyhraje volby. Kdo bude druhý?

Já jsem řekl, že vyhrajeme volby, že mě průzkumy nezajímají a že průzkumy, které mám já, ukazují, že je to možné. To je všechno. A já vám řeknu jeden průzkum, kdybyste chtěla.

Budu ráda.

To je průzkum volebních potenciálů a ten ukazuje, jak je obrovská šance. Pro lidi je důležité, aby věděli, že to, co se odehrává v médiích, tedy takové to „on už ten Babiš vyhraje a nic jiného se nedá dělat“, prostě není pravda.

Potenciál, který má koalice Spolu, je srovnatelný nebo větší než ten, který má ANO. Chci říct lidem: Nevěřte, nepodléhejte defétismu, skepsi, váš hlas má obrovskou váhu, může rozhodnout, může znamenat změnu. Tak ho využijte a nebojte se toho, že tu říkají, jak je Babiš silný.

Vítězem voleb tedy máte na mysli toho, kdo bude schopen sestavit vládu, nikoli toho, kdo dostane nejvíce hlasů od voličů.

Ale mně jde o to, abychom dostali nejvíce hlasů od voličů. Koalice Spolu chce vyhrát tyto volby. Přestane tady ten populismus. Zabráníme hrozbě vzniku vlády populistů s extremisty, tedy ANO s SPD, komunisty a třeba Přísahou. Nepředpokládám, že by někdo dokázal mít přes padesát procent. Já bych si to samozřejmě pro koalici Spolu přál, ale takhle optimistický nejsem ani já.

Není vám líto, že Andrej Babiš udělal svého úhlavního nepřítele z Pirátů, potažmo z jejich koalice se Starosty, nikoliv z koalice Spolu?

Ale vždyť to není realita, to je jakási mediální zkratka posledních dní. Osm let Andrej Babiš útočí na ODS. Stačí se podívat na jeho projevy ve Sněmovně, na veřejná vystoupení, na všechno. Je to pořád dokola. Andrej Babiš vždycky útočí na někoho a pokud možno na všechny.

A teď hlavně na Piráty.

No tak útočí na Piráty. Osm let jsem si to užíval já, útočil téměř výhradně na ODS. Přece není tak důležité, na koho útočí Andrej Babiš. Jednou jsou to Piráti, jednou jsme to my, populistická politika je taková. Jsou to výkřiky.

Není to tak, že spousta lidí volí antibabišovsky, takže to může Pirátům pomoci?

Nevím, to uvidíme. Já se starám o to, aby lidé uvěřili nám, a jsem přesvědčen a vidím, protože s nimi mluvím, že stále víc lidí v nás vidí naději na změnu a záruku, že se tu něco stane. To je pro mě důležité.

Andrej Babiš v Mladé frontě Dnes prohlásil: „Férově říkáme, že bychom do vlády nešli s Piráty, to ale není nic osobního, tam je příliš velká programová neshoda, prostě tady nechceme migranty, přijít o svrchovanost ČR a zavést euro.“ To znamená, že Babiš má jeden jediný subjekt, se kterým nepůjde do vlády, a to je Pirátská strana. S ODS by šel. Co vy na to?