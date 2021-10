Čínská depeše: My, děti Žlutého císaře, svítíme svíčkami, když dojde elektřina a zabíjejí kočky s covidem

Tento týden Čína světu názorně ukázala, jak to dopadá, když masivně vypadne elektřina – prachbídně a může to udeřit i na nás. Peking chce kromě větru či deště poroučet také algoritmům. A víme i to, proč musely zemřít koronavirem nakažené kočky a proč je Lubomír Volný oproti Tchajwancům žabař. Hlásí se Čínská depeše Magdaleny Slezákové.