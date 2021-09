Babišova chytrá hra. Vojáky na maďarských hranicích nepotřebuje, stačí o nich mluvit

Analýza: Premiér Andrej Babiš avizoval, že Česko podpoří padesáti vojáky hlídání maďarské hranice před uprchlíky a migranty. Je to předvolební tah, který bude – tak, aby to bylo v souladu se zákonem – těžké prosadit. Dva týdny před volbami nicméně šéf ANO diktuje tempo hry.

Už jen představa, případně fotky českých vojáků, kterak střeží ostnaté (či přesněji žiletkové) pohraniční dráty v Maďarsku, by mohly někomu evokovat dobu před rokem 1989, kdy Češi zadrátované hranice střežili naposledy.

Jenže přestože to včera předseda vlády po jednání s maďarským protějškem Viktorem Orbánem pronesl sebejistě a zarámoval to do tradičního obrazu „ochrany před migrací“, nasazení českých vojáků v Maďarsku není tak jednoduché jako napsat na Twitter, že to bude v pondělí projednávat vláda.

Kabinet nemůže vyslat vojáky tam, kam se mu zlíbí. Ústava mu k tomu dává pravomoc jednak na omezený čas (60 dnů), ale zejména pouze za splnění jedné ze tří podmínek: plnění závazku společné obrany proti napadení, účasti na mírové operaci podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jako třeba OSN, nebo když nastane katastrofa živelní, průmyslové nebo ekologické povahy.

Tedy v situacích, kdy je z podstaty jasné, že je třeba reagovat rychle.

Na jednu stranu to zabraňuje vládě, aby pár týdnů před volbami svévolně nasadila armádu v zahraničí, když si to usmyslí. Na stranu druhou, kdyby mělo Česko