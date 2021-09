Babiš nemá respekt k nikomu. Nechci žít v zemi, kde se lidé bojí, říká Bartoš

Lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš doufá, že Miloš Zeman si rozmyslí svůj avizovaný plán jmenovat vítěze voleb sestavením vlády a prodlužovat stav kabinetu bez důvěry tak dlouho, jak jen to půjde. Důvod? Zeman má podle Bartoše Českou republiku rád a nenechá ji v době předsednictví EU v takové situaci. V rozhovoru pro Deník N šéf Pirátů navíc tvrdí, že s Babišem jeho koalice nepůjde do vlády ani v případě, že by tak mohli zastavit nástup extremistů k moci.

Nemyslíte, že vám volby tak trochu zkazil Miroslav Kalousek?

Ne, já vůbec netuším, proč by to tak mělo být.

Tak nepřítel číslo jedna pro Andreje Babiše vždycky byl Miroslav Kalousek. Za všechno mohl Kalousek. Miroslav Kalousek ohlásil odchod z politiky a najednou jste se stal tím hlavním zlem vy a váš Pirátostán.

Ten terč Andrej Babiš zvolil logicky, protože velká část jeho kampaně je antipirátská. Na Starosty zapomínal. Teď už je to ale Pirátostán, už je k nám nabral. A byl to důsledek poměrně vysokých čísel v počátečních průzkumech, když jsme se Starosty ohlásili koalici. Tehdy Babiš v přímém přenosu v Poslanecké sněmovně při jednání o důvěře vlády pustil do světa jednu z největších lží, kterou historicky vymyslel Tomio Okamura – Bartoš prý někde řekl, že když máte byt 3+1, nastěhuje vám tam migranta. Tím Babiš odpálil válku. My jsme podali trestní oznámení, protože tím straší lidi.

Faktem je, že lidé se vás bojí a důvodem toho strachu je přesně to, co jste zmínil. Prostě to zafungovalo. Co se s tím dá dělat?

V regionech jsem potkal tisíce lidí a nemyslím si, že se nás bojí. Babiš tohle semínko zasel do určité části společnosti, která nemá možnost či dovednosti si ověřit, co je a co není pravda. Ale není to jenom Andrej Babiš. Semantic Visions, kteří s námi dělají kampaň a analyzují českou dezinformační scénu jedoucí naplno, uvádějí, že obsahem číslo jedna je pirátská scéna, pak jsem jako číslo dvě já, pak dlouho nic. A pak Kalousek. Tohle se do lidí dostane skrze internet.

Proti premiérovi, který o nás lže v přímém přenosu kdekoliv, nemáme třicet procent v médiích, nemáme vládní pozice, které garantují přístup do médií. Ale zase nás je hodně a máme pravdu.

Je vás hodně, máte pravdu, ale klesají vám čísla. To je prostě realita.

No tak to je realita. Já bych ty průzkumy zase tak neřešil. V září 2017 měli Piráti šest procent a skončili jsme téměř na jedenácti. STAN měl 3,8 procenta a skončil téměř se šesti.

Sám ale říkáte, že to jde velmi těžko. Měl by být politik schopen i populismu?

Měl by být schopen věci, které jsou složité, vysvětlit tak, aby je pochopil člověk, který to nesleduje, který nemá čas nebo do té problematiky nevidí. Ale myslím si, že by populismus neměl překročit nějakou hranici. Zejména u ANO a u Tomia Okamury je ta hranice překračována neustále. To už není jen populismus. Je to nástroj strachu a vyvolávání negativních emocí v lidech. Když Andrej Babiš lidem v důchoďácích tvrdí, že jim Piráti seberou důchod, když tvrdí seniorům, že jim Piráti seberou řidičáky – jsou to všechno lži.

A fungují.

Pan premiér a Tomio Okamura evidentně nemají dno. Populismus ve svém významu slova není nic negativního. Politik by měl plnit zájmy nejenom svých voličů, ale hájit zájmy rozvoje své země.

Tomuhle říkáte populismus?

Je to vyslyšení volání potřeb lidí.

Hlavně mluvení o nich.

Ano, to je ta negativní část, kdy politik slibuje nesplnitelné a ví to. Já jsem třeba fakt hrdý na náš program. Dělalo ho tisíc lidí. Není to žádná brožurka. Je napsán tak, abychom ho v případě, že se se Starosty budeme podílet na vládě, otevřeli a vyjednávali podle něj priority vlády. A půjdeme ho plnit. Je tam všechno krok za krokem, co uděláme za rok, za dva, za tři. Každá věc má vypočítanou ekonomickou rozvahu.

To je skvělé, ale do vlády se nejdříve musíte s tím programem dostat. Andrej Babiš vysílá k voličům vzkazy, přes které vy asi nemůžete projít. Mohu je tady citovat. „TOP 09 chce euro a migranty včetně těch ilegálních. ODS nechce euro a migranty také ne. KDU-ČSL vede Marian Jurečka, který nechal zdevastovat vaše lesy. Pirátostán je úplná katastrofa. Chtějí migranty, euro, naskakují na zelený fanatismus. Chtějí přenechat rozhodování o naší zemi Bruselu. Nevěřím vlastním očím, když pan Bartoš jezdí do zahraničí a třeba v Evropském parlamentu vystupuje coby příští premiér. Piráti jsou diletanti…“

Ale vždyť každá věta, co jste tady přečetla týkající se nás, je snůška lží! A proti lži můžete bojovat jenom pravdou. Občas – ne tady u vás – cítím výčitku. Ale kdybychom byli populisté, lidé, kterých si vážíme, naši voliči, by nám neodpustili. Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi je jedno, proč a za co ho kdo zvolí. Ale mně to jedno není. Chci se ráno vzbudit s tím, že si stojím za svou prací, že nedávám plané sliby.

Abych to ujasnila. Z mé strany to není výčitka. Nemám vám co vyčítat, já vás jenom pozoruji a říkám si, jestli na Babišovu kampaň neplatí jenom babišovská kampaň.

Jako kdo víc křičí?

Vlastně před volbami ano, pane Bartoši.

Já bych ale neřekl, že náš hlas není dostatečně slyšet. Samozřejmě Andrej Babiš ke svému zviditelnění zneužívá i veřejné prostředky. To jsme my neudělali a jako opoziční strana ani tyto možnosti nemáme. Mám na mysli otevření dálnice, která se po nafocení a stříhání pásky uzavírá, to je akce Thermal… Evropská komise se ohrazuje vůči tomu, když se premiér nebo ministr Havlíček fotí u projektů stavěných za evropské peníze, jako by to byly jejich projekty.

Já prostě věřím, že lidé jsou ze své podstaty dobří a chtějí mít dobrou správu země, tudíž nemůžeme používat metody mafiánů a manipulátorů. A jestli je tu poptávka po tom být tvrdý, já si myslím, že dost tvrdí jsme. Máme lidi, kteří nenechají na panu Babišovi nitku suchou, protože ho znají. Třeba Lukáš Wagenknecht a akce lithium. Ten se nebojí postavit. Já se taky nebojím postavit, ale neměl jsem možnost se s panem Babišem kromě dvou debat v souvislosti s volbami potkat.

Na jedné z těch debat jste mu řekl, že je hulvát.

A to mě překvapilo, že paní redaktorce vadilo, protože hulvát není sprosté slovo. Mně by ani nevadilo, jak se Babiš v civilu chová k lidem a k nám ve Sněmovně. Ale pokud řešíte nejzávažnější téma České republiky – a třicet tisíc mrtvých není sranda, není to jen číslo –, tedy pokud řešíte debatu o covidu, kdy tato vláda zničila životy lidem, fyzicky ztratili své blízké, krachly jim firmy, zadlužili se, a Babiš si tam prostě blábolí ty svoje výkřiky, co mu radí jeho PR tým, tak to hulvát je.

Taky nejdu pro tvrdé slovo daleko, ale musíte mít respekt k tématu. A Andrej Babiš nemá respekt k nikomu. Proto si myslím, že si nezaslouží další volební období a my pro to děláme maximum. A k té kampani – jsem hrdý, jak ji vedeme. Jsem hrdý, že nám v ní nelítají žádné špinavé peníze jako v jiných stranách.

V jakých myslíte?

Spousta stran nepřiznává náklady. Pořád čekám, kdy Přísaha odkryje