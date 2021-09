Notes: Draslíkový muž, Hamáček v ringu s Babou Jagou a výsostné zájmy

Prezident Miloš Zeman dnes po devíti dnech opustil nemocnici, kde byl kvůli dehydrataci a mírnému vyčerpání. Ochranka nemocnice novinářům zakázala fotografie nebo záznamy odjíždějícího prezidenta. Přesto se ale Zemana zachytit podařilo, a přihlížejícím prezident dokonce zamával a něco říkal, ale nebylo ho slyšet. Podle šéfa protokolu Kruliše Zeman prohlásil, že se cítí dobře, a zmínil, že mu lékaři aplikovali draslík. Cítí se proto být posílen silou draslíku. Podle videozáznamu se na konci odpovědi prezident označil za „draslíkového muže“.

Zeman poté zamířil rovnou do zámku v Lánech, kde jednal s ministryní financí Alenou Schillerovou. „Hlava mu myslela,“ zhodnotila po jednání ministryně to, jak na tom prezident je. Zeman se sešel i se zástupci ODS a ke schůzce si kromě vody dal podle fotografie i víno a ještě něco tmavého. Posléze Zemana navštívil i šéf SPD Okamura (to už byla na stole jen voda).

Ministryně práce Jana Maláčová si myslí, že ČSSD má PR dobré, předseda Jan Hamáček je vidět a nízké preference jsou podle ní k zamyšlení. „Nevlastníme velká vydavatelství, velká periodika a několik rozhlasových stanic. Nemůžeme měsíčně za PR utrácet miliony,“ říká ministryně v oranžovém dresu v rozhovoru s Hankou Mazancovou a Michalem Tomešem. A došlo i na rozpočet, deficit, důchody…

Volby jsou už za dveřmi a favorité i outsideři už přemýšlejí (a naznačují), s kým by eventuálně po volbách šli do koalice a s kým rozhodně ne. A zdá se, že složit pohodlnou, stabilní a kompaktní většinu nemusí být vůbec jednoduchý úkol. O krásách i strastech možných nových koalic píše v analýze Jan Tvrdoň.

Sezona volebních spotů v České televizi byla odstartována. A je rozhodně na co se dívat. Premiér Babiš se svými lidmi vsadil na naprostou negaci. Mnohem pozitivněji laděný spot představila koalice Spolu, která apeluje na spojování. Piráti a STAN vytáhli do boje s „vyháněním pijavic“.

Doby Rakouska-Uherska nebo první republiky, kdy byli úředníci váženým stavem a mohli si dát i na náhrobek, že byli úředníky, jsou dávno pryč, říká v rozhovoru první superúředník české státní správy Josef Postránecký. Hovoří i o zákonu o státní službě a o tom, jak se vypořádával s jeho kritikou.

Česko zaslalo do Ruska žádost o identifikaci agentů vojenské rozvědky GRU, kteří útočili ve Vrběticích. A z Moskvy už přišla odpověď: „S ohledem na ochranu výsostných zájmů Ruské federace vaši právní pomoc vyřizovat nebudeme.“ Více v článku Lukáše Prchala.

Premiér Andrej Babiš v závěru kampaně vytáhl těžký kalibr – protiimigrační rétoriku a nyní i maďarského premiéra Viktora Orbána. Babiš „přítele Orbána“, jak mu premiér říká, příští týden vezme na vyjížďku po Ústeckém kraji, vystoupí společně na mítinku a na oběd půjdou do restaurace na Větruši, kde hnutí ANO zahajovalo kampaň a kde premiéra konfrontoval jeho syn Andrej. Okolí premiéra o návštěvě Orbána příliš mluvit nechtělo s odkazem na to, že návštěva má být „překvapení“. Více si o „překvapení“ můžete přečíst v článku Markéty Boubínové a Lukáše Prchala.

Covid je každodenním tématem poslední více než rok a půl, strany a hnutí o něm ale před volbami příliš nemluví. Jaké jsou dosavadní vrcholy a propadáky kampaně? Co se ještě může stát před volbami a po nich? Hosty speciálu Studia N byli politolog Petr Just a konzultantka Alžběta Králová.

Ministryně spravedlnosti Benešová podala kárnou žalobu na brněnského soudce, který se podle vyšetřovatelů pokusil sexuálně zneužít nezletilou dívku. „Nic takového jsem neudělal, připadám si jako postava z románu Franze Kafky. Nevím, co si o tom myslet, připadám si jako ve zlém snu. Na nikoho jsem nikdy sexuální nátlak nedělal,“ odmítá obvinění soudce. V případě odsouzení by mu za údajný sexuální nátlak hrozil rok až pět let vězení.

Zhruba 60 procent dospělých obyvatel Česka má problémy s váhou. Ženy jsou na tom podstatně lépe než muži. Nadváha či obezita je přitom hned po věku druhým nejvíce rizikovým faktorem pro komplikovaný průběh covidu. A právě vyšší podíl lidí s nadváhou či obezitou v Česku se podle lékařů podepsal na celkovém počtu covidových obětí. O kilech navíc a covidu píše Iva Bezděková.

Co se dočtete v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Angela Merkelová a její epocha očima českých premiérů

Jedna éra v sedmi obrazech

Evropská unie bez své královny se zašlou korunou

Jaký byl svět v roce nástupu Merkelové? K nepoznání

Adenauer, Kohl, Merkelová… tři otisky v historii Německa

Odkaz dalším generacím: Žena vládne. A dobře

Krátké zprávy

Šéf ČSSD Jan Hamáček se nechal natočit v ringu s MMA zápasníkem Václavem Mikuláškem alias Babou Jagou. Tak snad nehodí ručník do ringu.