Piráti a STAN vyhráli studentské volby s 30 procenty. V říjnu potřebují u mladých bodovat víc

Zhruba třicetiprocentní podpora pro obě opoziční volební koalice na středních školách k vítězství v takzvaných studentských volbách stačila. Tradiční anketa sledovala oblibu stran mezi částí středoškoláků. Zejména Piráti a STAN, pokud chtějí pomýšlet na co nejlepší výsledek, by ale v říjnu potřebovali mezi lidmi do 30 let bodovat více.

Již tradičně se před samotným volebním kláním uskutečnilo hlasování těch, jejichž většina bude moci své zástupce vybírat až někdy v budoucnu. Na středních školách si ve studentských volbách vybrali svou Poslaneckou sněmovnu.

Zatímco ve volebních modelech poměrně přesvědčivě vede hnutí ANO, mezi studenty propadlo a nezískalo ani deset procent. Naopak téměř dvě třetiny hlasujících si vybraly opoziční koalice. Piráti a STAN a Spolu získaly dohromady 60 procent hlasů. Výsledky obou byly mezi středoškoláky zhruba vyrovnané.

Koalice Pirátů a Starostů mezi studenty zvítězila se ziskem 30,4 procenta. Svůj úspěch si také na sítích náležitě pochválila. „Jsme první volba studentů,“ napsala na Facebook Česká pirátská strana. „Jsme rádi, že mladá generace má jasno. Nic ale není vyhráno: mladí lidé se často k volbám nechystají, přitom právě jejich volba rozhodne, jestli dostaneme šanci vrátit zemi budoucnost,“ doplnili Piráti.

Samotné studentské hlasování není žádným reprezentativním výzkumem. Účastní se ho sice poměrně hodně lidí, část z nich ale zatím nemá volební právo a počty odevzdaných hlasů neodrážejí rozložení populace v jednotlivých krajích. Navíc zatímco mezi gymnazisty odvolilo bezmála 41 tisíc studentů, na učilištích jich bylo jen zhruba 2200. Třeba na Vysočině neodevzdal svůj hlas ani jeden student z učiliště. Z tohoto pohledu jde o zajímavou anketu, kterou ale nelze vnímat v žádném případě jako volební predikci.

K výsledkům se z pochopitelných důvodů na sítích přihlásily obě opoziční koalice. Ostatně se jim podařilo hlavního konkurenta – hnutí ANO – drtivě překonat.

Zejména pro Piráty jsou mladí voliči do 30 let jednou z hlavních cílových skupin, kterou dokázali v minulosti oslovovat. Výsledek ze studentských voleb by pro ně ale u mladých lidí mezi 18 a 29 lety nebyl až tak lichotivý.

Data z výzkumu Data Collect ze září totiž ukazují, že podpora Pirátů a hnutí STAN klesá s věkem. Což není příliš překvapivé. Mezi respondenty do 30 let, u nichž si koalice vede nejlépe, by nyní podle Data Collect získala 42 procent (například mezi lidmi nad 60 let, kterých je v populaci více než dvojnásobek, by to podle stejného modelu bylo 11 procent hlasů).

Na podobně vysoký výsledek musí tato koalice cílit. Pokud by totiž její volební zisk kopíroval výsledky studentské akce, mohly by jí hlasy chybět. Do jisté míry totiž platí, že případný výpadek u mladších lidí budou Piráti a STAN jen těžko dohánět například mezi seniory.

Podpora u mladých má nicméně ještě dvě ale. První problém je čistě matematický. Mladých potenciálních voličů do 30 let je v celkové populaci