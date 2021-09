„Není to muž z lidu.“ Jaký je ve skutečnosti Petr Fiala?

Před Východočeským divadlem na pardubickém náměstí Republiky se v zachmuřeném zářijovém dni odehrává klasické předvolební odpoledne. Modrý stan, planoucí oheň pod gulášem a vyhrávající kapela.

Po více než hodině od začátku akce čekání na předsedu ODS končí. Ke stanu přichází se svým tajemníkem Františkem Cerhou. Ten lídra koalice Spolu provází na jeho cestách po předvolebním Česku.

Petr Fiala nezahajuje svoji účast proslovem, místo toho vyráží na procházku pardubickým centrem. Do pohybu se dává i skupina kandidátů, dobrovolníků a příznivců, kteří doposud postávali na náměstí.

Fialův postup je při oslovování voličů vždy stejný: předseda kolemjdoucí pozdraví a nabídne jim volební noviny, leták s křížovkou a propiskou s logem Spolu. Někteří vypadají překvapeně, někdo dává najevo, že si povídat nechce.

Fialova koaliční kolegyně Markéta Pekarová Adamová, která je spolu s lídrem KDU-ČSL Marianem Jurečkou také přítomna, působí při oslovování lidí asertivněji, předseda ODS ale v kontaktu s potenciálními voliči drží krok a akci si podle svých slov užívá.

„Já mám kontaktní kampaň rád. Naopak jsem byl dost nešťastný v covidu, že jsme ji nemohli dělat. Jak vidíte, nemám ochranku ani odstup od lidí. Chodím mezi nimi. Reakce jsou převážně dobré,“ říká Fiala reportérovi Deníku N.

Rozhovor přerušuje sedmdesátník v růžovém kabátu, s českou vlaječkou na klopě a jazzovou čepicí. Nechá si podepsat materiály, které tu koalice Spolu rozdává. „Děkuji, pane Fialo, jsem váš fanda,“ loučí se senior, pro něhož je klíčové, aby skončila éra Andreje Babiše.

„Nikdy jsem nezažil tolik pozitivních reakcí,“ líčí dále Fiala. „V minulosti jsem se třeba setkal s tím, že někdo řekl: ‚No dobře, já bych vás volil, ale…‘ Tyhle volby naprostá většina říká: ‚Vy jste naděje. Máte můj hlas. Vyžeňte Babiše.‘“

Do řeči se s šéfem ODS dá i třicátnice Nela, která drží za ruku malou dceru. „Je autentický a má zdravé názory,“ vysvětluje, proč bude volit Spolu. S Fialovými myšlenkami a texty se seznámila už na vysoké škole. Imponuje jí také styl konzervativního politika a „kultura vystupování“, kterou je podle ní schopen udržet i během konfliktů s oponenty.

Vliv měšťanské rodiny

Nudný a bez emocí. Právě takové přívlastky se na Fialovu adresu objevují asi nejčastěji. Bývalý rektor Masarykovy univerzity v Brně si i po sedmi letech v čele občanských demokratů pečlivě hlídá své veřejné vystupování. Emoce do něj téměř nezapojuje a pro mnohé může působit – zejména v konkurenci s mnohdy impulzivním Andrejem Babišem (ANO) – odtažitě a stroze.

Když jej na mítinku konfrontují členové Fridays for Future s možnými ekologickými dopady jeho politiky, sice jim vytkne, aby mu neskákali do řeči jako Babiš, ale jinak s nimi mluví docela vstřícně. Jeho mediální poradce se mezitím snaží z dohledu fotoaparátů odstranit letáky, které koalici Spolu označují za klimatickou hrozbu.

Jaký je první profesor politologie v Česku mimo záběry kamer? A jaké vlastnosti a kompetence nabízí pro pozici premiéra, kterým se chce po volbách stát?

Když byl Fiala malý, chtěl prý vyrábět sýry a uzeniny. „Byl to samozřejmě jen projev městského a mladického romantismu, neuvědomoval jsem si, co je za tím práce a úsilí. Ale například můj přítel, slavný anglický filozof Roger Scruton, si farmu koupil,“ popisuje v knize Petr Fiala od A do Z, jednom z několika málo zdrojů, kde dává nahlédnout do svého soukromí.

Podle svých slov pochází z „tradiční prvorepublikové měšťanské rodiny“ – vzpomíná například svého dědečka právníka, který před druhou světovou válkou pracoval jako vrchní rada politické správy na okresních hejtmanstvích. „V naší rodině bylo samozřejmé, že