Studio N: Volby rozhodne závěr kampaně, je překvapení, že v ní chybí téma covidu, říkají experti

V předvolební kampani nápadně chybí téma koronavirové pandemie, které přitom rok a půl zcela ovládalo veřejnou debatu. Ve Studiu N na to poukázal politolog Petr Just a politická konzultantka Alžběta Králová. Hosté posledního předvolebního speciálu zhodnotili kampaně jednotlivých stran a popsali možné varianty dalšího dění v době do voleb i po nich.